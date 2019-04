IND wil Yezidi vluchtelingen terugsturen



Stichting Vluchteling: ‘Als je de Yezidi’s niet meer wilt helpen, wie dan nog wel?’



Stichting Vluchteling heeft met ontzetting kennisgenomen van het voornemen van de IND om Yezidi's, die asiel hebben aangevraagd in Nederland, terug te sturen naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak.



Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, heeft tijdens een tweetal recente bezoeken aan Syrië en Irak, zelf met Yezidi mannen, vrouwen en kinderen gesproken, en was diep aangeslagen door de afgrijselijke verhalen van overlevenden van de Islamtische Staat.



De hulpverlening aan de overlevenden van het gruwelijke geweld van IS schiet nog altijd ernstig tekort. Er is bijvoorbeeld nauwelijks psychische ondersteuning voor de zwaar getraumatiseerde leden van deze minderheidsgroepering. Vele duizenden Yezidi’s werden ontvoerd, verkracht, tot slaaf gemaakt en vermoord.



'De wereld heeft de Yezidi’s in de steek gelaten in 2014, en ook zichzelf veel te weinig ingespannen om hen te helpen om hun ontvoerde familieleden op te sporen en terug te krijgen. Vervolgens schiet de internationale gemeenschap tekort in de hulpverlening aan deze mensen, en nu besluit Nederland ook nog dat Yezidi’s die in ons land bescherming zoeken, teruggestuurd kunnen worden', zegt Tineke Ceelen. 'Het gebied waar de Yezidi’s vandaan komen is nog altijd zeer onveilig', voegt ze er aan toe. 'We zullen alles doen om de Nederlandse regering ervan te overtuigen dat uitzetting van Yezidi’s echt niet kan.’



Stichting Vluchteling is sinds 2014, toen IS de Yezidi-dorpen in Irak bruut overviel, betrokken geraakt bij de Yezidi-gemeenschap in de Sinjar-bergen in Noord-Irak, en heeft sindsdien ook noodhulp aan hen verleend, meest recent door financiering van een mobiele kliniek.