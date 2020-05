App laat grootouders voorleesverhaaltjes inspreken voor kleinkinderen

Amsterdam, 14 mei - Nu de basisscholen de draad weer oppakken komt er langzaamaan structuur en regelmaat in de week voor gezinnen in Nederland. Dit geldt helaas niet voor de opa’s en oma’s. De meesten moeten inmiddels al acht weken geïsoleerd leven en hun bezoekje aan de kleinkinderen nog even uitstellen. Edu Play Book, een educatieve app voor kinderen, wil graag haar steentje bijdragen door in de app aan te bieden dat opa’s en oma’s gratis een avontuurlijk voorleesverhaal kunnen inspreken en opsturen aan hun kleinkinderen. Speciaal in deze tijd worden vijfentwintig originele voorleesverhaaltjes gratis in de app aangeboden.



Oplossing voor weinig contact



Edu Play Book hoopt hiermee een oplossing te bieden voor het verminderde fysieke contact dat grootouders momenteel met hun kleinkinderen hebben. Via de app is het heel simpel om opa en oma uit te nodigen om een verhaaltje in te spreken. Zo zijn families in deze tijd toch dichter bij elkaar. Wat de app zo uniek maakt, is dat er keuze is uit meer dan honderd verhalen. Je hoeft niet naar een winkel om boekjes aan te schaffen. Alle verhaaltjes staan in de app. Denk aan een kort verhaal van Snuf, Tito Tovenaar of Avonturen van oma. Op die manier horen de kleinkinderen toch de fijne vertrouwde stem van opa of oma. Tegelijkertijd blijven grootouders betrokken bij het gezin.



Keuze uit verschillende originele, spannende verhaaltjes



“Ik kan niet wachten om mijn kleindochter weer te zien en te knuffelen. Ik vind voorlezen erg leuk. Eén van de personages waar je in de app uit kunt kiezen gaat over: ‘De avonturen van Opa en Oma’. Deze verhaaltjes spreek ik graag in”, aldus Lilian (72) die inmiddels vijf verhaaltjes heeft opgenomen voor haar kleindochter.



Hoe werkt het?



Via tablet of smartphone download je gratis de Edu Play Book app. Je opent de app en kiest daarin het verhaal dat je wilt opnemen. Je leest het verhaal voor en verstuurt de opname. In drie stappen is het verhaal gekozen, opgenomen en verstuurd. Ouders of kinderen kunnen ook zelf hun favoriete verhaal kiezen en deze via whatsapp of e-mail sturen naar hun oma of opa. Die ontvangen dan een uitnodiging met een instructievideo.



Over Edu Play Book



De Edu Play Book app is een educatieve app voor kinderen tussen de drie en acht jaar oud. Bestaande uit educatieve minigames en meer dan honderd voorleesverhalen. Er is keuze uit verschillende verhaaltjes zoals Snuf in de tuk tuk door India of Tito Tovenaar die met zijn toverstaf van alles kan toveren. Alle verhaaltjes staan in de app. In totaal zijn er meer dan honderd verhalen. Naast de verhaaltjes biedt de app educatieve spellen over taal, rekenen, tellen en meer.