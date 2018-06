Oxfam Novib: Kinderen illegaal teruggestuurd Frans-Italiaanse grens

Kinderen worden mishandeld, vastgezet en illegaal teruggestuurd naar Italië door de Franse grenspolitie. Dat stelt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport.



Het Oxfam rapport, “Nowhere but Out”, laat zien dat de Italiaanse opvangcentra overvolle en bureaucratisch zijn. Kwetsbare vluchtelingen en migranten zoeken hun heil op andere plekken waardoor ze onder de radar blijven en in gevaarlijke omstandigheden leven. Het rapport beschrijft ook hoe de Franse politie kinderen die alleen reizen aanhoudt, hen op treinen terugzet richting Italië, en hun papierwerk aanpast zodat ze ouder lijken of zodat het lijkt alsof ze zelf terug willen.



Kinderen worden lichamelijk en emotioneel mishandeld, en vastgezet in cellen zonder eten, water of dekens. Ook krijgen ze geen toegang tot een officiële voogd. Dit is allemaal in strijd met Franse en Europese wetgeving.



Evelien van Roemburg, migratie expert bij Oxfam Novib, zegt: “Kinderen, vrouwen en mannen die vervolging en oorlog ontvluchten moeten niet het slachtoffer worden van mishandeling en verwaarlozing door de Franse en Italiaanse autoriteiten. Het komt te vaak voor dat het gebrek aan informatie en voorzieningen in de Italiaanse opvangcentra mensen dwingt in precaire en gevaarlijke omstandigheden te leven. Mensen die asiel willen aanvragen in een land waar hun familie verblijft, worden constant gedwarsboomd.”



Oxfam medewerkers en partner organisaties vertellen over gevallen waarbij grenspolitie de schoenzolen wegsneed van migrantenkinderen of de SIM kaart van hun telefoon steelt. In één geval werd een Eritrees meisje gedwongen de onverharde grensweg van 40 kilometer alleen terug te lopen met haar zes weken oude baby op de arm.



Tussen juli 2017 en april 2018 zijn 16.500 migranten, waarvan een kwart kinderen zijn, het Italiaanse grensstadje Ventimiglia passeerden op weg naar Frankrijk. Met de zomer voor de deur worden er meer migranten verwacht. De vluchtelingen en migranten komen uit landen zoals Sudan, Eritrea, Syrië en Afghanistan waar ze oorlog en vervolging ontvluchten. De meeste hopen zich te herenigen met familie en vrienden in landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Duitsland.



Veel alleenreizende kinderen voelen zich in de steek gelaten in de opvangcentra waar ze niet naar school kunnen, geen informatie ontvangen over hun asielprocedures of informatie over hoe ze herenigd kunnen worden met familieleden in andere Europese landen. Sommigen worden de opvangcentra meteen uitgezet zodra ze 18 worden.



Het enige opvangcentrum bij Ventimiglia, Roja Kamp, kan onderdak bieden aan 444 mensen. Dat zijn te weinig plekken. Veel migranten verblijven hier ook niet door een gebrek aan informatie, het grote aantal aanwezige politie en gedwongen registratie van vingerafdrukken. Hierdoor slapen veel mensen net buiten de stad, onder een viaduct, waar geen sanitaire voorzieningen zijn, waar hun tenten vaak vernield worden door lokale autoriteiten en waar het niet veilig is.



Oxfam medewerkers in het gebied ontmoeten vaak families, zwangere vrouwen en alleenstaande kinderen die in deze omstandigheden leven. Onder hen zitten mensen die door Libië zijn gereisd en daar het slachtoffer werden van verkrachting en mishandeling.



Evelien van Roemburg, migratie expert bij Oxfam Novib, zegt: “Europa moet zijn asielbeleid aanpassen en de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Overheden en grenspolitie moeten de rechten van kinderen beschermen in plaats van hen illegaal terug te sturen naar andere landen. Kinderen mogen nooit vastgehouden worden in gevangenissen of onderworpen worden aan mishandeling.”



Het Oxfam rapport roept EU-lidstaten op ervoor te zorgen dat de verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen eerlijker verdeeld worden. Oxfam Novib roept de EU ook op om rekening te houden met de legitieme behoeften van asielzoekers en dat bureaucratische obstakels geen belemmering mogen zijn voor families om zich te herenigen. De Franse overheid wordt ook opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met terugsturen van kinderen naar Italië en een einde te maken aan de illegale praktijken van de Franse politie en grenswachters.