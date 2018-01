Arcona Property Fund NV en AT&T breiden huurovereenkomst in Košice uit

Arcona Property Fund N.V. heeft overeenstemming bereikt met AT&T Enterprises over uitbreiding van het bestaande huurcontract voor kantoorruimte in het gebouw Letna 45 in Košice, Slowakije. AT&T zal met ingang van 1 februari 2018 495 m2 extra gaan huren, waarmee het totaal op 5.892 m2 komt. De aanpassing van het huurcontract levert Arcona Property Fund circa EUR 47.000 additionele huurinkomsten op jaarbasis op.



AT&T is de hoofdhuurder van het gebouw Letna 45 en een van de grootste kantoorhuurders in het portfolio van het fonds. De directie van Arcona Property Fund is verheugd dat AT&T er nu voor heeft gekozen de komende jaren nog intensiever gebruik te gaan maken van het gebouw.



De overeenkomst voor uitbreiding van het huurcontract heeft een looptijd tot en met 1 februari 2021, met verlengopties tot 30 april 2029.