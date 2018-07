&C biedt excuses aan voor hete zomer

Make-up die van je gezicht smelt, een zwetende bovenlip en schurende bovenbenen, het is duidelijk: de hittegolf heeft ons land in zijn greep. Daarbij lanceerde &C deze zomer ook nog eens de bloedhete &C-Boeketreeks-pocket. Nederland lijkt intussen oververhit! Excuses! &C brengt daarom op vrijdag 27 juli 2018 verkoeling naar de Amsterdamse Weesperzijde.



&C brengt verkoeling



Als ons steamy leesvoer de zinderende hitte heeft aangewakkerd, dan mag er ook wel iets te blussen tegenover staan, vinden wij. Vrijdag rond 12.00 uur komt een &C-team in fijne foute zomeroutfit &C-Boeketreeks-pockets én flesjes water uitdelen aan de Weesperzijde te Amsterdam. Ook kunnen stadsparken in Amsterdam een bezoekje verwachten.



&C proudly presents: de eerste &C-Boeketreeks-pocket



&C bracht behalve de fijne foute zomer-editie ook de zwoele &C-Boeketreeks-pocket O zo fijn, maar o zo fout uit. Alsof het deze zomer nog niet heet genoeg is!? In de pocket vind je een verzameling broeierige verhalen van zowel &C-schrijvers als de winnaars van de fijne foute zomer-schrijfwedstrijd. Denk: zon, zee, cocktails en a whole lotta love. Wees gewaarschuwd: risico op oververhitting. Enne… houd je handjes boven je handdoek.



Het augustus-nummer van &C ligt nog t/m 7 augustus los of in pakket met de &C-Boeketreeks-pocket in de winkel.