Nieuw Bijbels dagboek door David de Vos op 2e paasdag

Op Tweede Paasdag (13 april a.s.) verschijnt ‘Sterker’, het nieuwste boek van David de Vos. Het bevat 365 overdenkingen, genoeg voor een jaar aan inspiratie, voor zowel tieners als volwassenen.



Hoewel de meeste Bijbelse dagboeken rond de jaarwisseling verschijnen, was voor David de Vos de keus voor Pasen logisch: “Pasen is een belangrijk feest voor christenen. Alles draait om Jezus’ overwinning van de dood. Hij geeft mensen nieuw leven. Ook in ‘Sterker’ draait alles om Jezus en ons leven met Hem.”



Herkenbare verhalen



‘Sterker’ bevat een goudmijn aan herkenbare verhalen, nieuwe inzichten, humor, diepgang en het Woord van God. De verhalen in het boek zijn voortgekomen uit de overdenkingen die David de Vos in de afgelopen jaren maakte voor Groot Nieuws Radio. Die radio-uitzendingen spraken een breed publiek aan. Zoals een van de luisteraars zei: “Onze kinderen blijven in de auto zitten om naar David de Vos te luisteren.” De verhalen in ‘Sterker’ hebben hetzelfde enthousiasme voor Jezus en dezelfde aansprekende stijl als de overdenkingen op de radio. In enkele korte alinea’s weet David de Vos tot de kern te komen en de lezer te raken met een boodschap van God.



Oorspronkelijk zou het boek gelanceerd worden tijdens Simply Jesus, het jaarlijkse Paasevenement dat David de Vos met zijn organisatie Go and Tell organiseert. Vanwege de coronacrisis werd het event geannuleerd. Juist nu wil David de Vos mensen bemoedigen met zijn boek ‘Sterker’. “Gun jezelf een paar minuten oplaadtijd per dag. Dat maakt echt verschil. Het maakt je sterker”, aldus de auteur.



‘Sterker’ is vanaf 13 april verkrijgbaar in de boekwinkel of via www.goandtell.nl/webshop



Op Tweede Paasdag (13 april a.s.) verschijnt ‘Sterker’, het nieuwste boek van David de Vos. Het bevat 365 overdenkingen, genoeg voor een jaar aan inspiratie, voor zowel tieners als volwassenen.



Hoewel de meeste Bijbelse dagboeken rond de jaarwisseling verschijnen, was voor David de Vos de keus voor Pasen logisch: “Pasen is een belangrijk feest voor christenen. Alles draait om Jezus’ overwinning van de dood. Hij geeft mensen nieuw leven. Ook in ‘Sterker’ draait alles om Jezus en ons leven met Hem.”



Herkenbare verhalen



‘Sterker’ bevat een goudmijn aan herkenbare verhalen, nieuwe inzichten, humor, diepgang en het Woord van God. De verhalen in het boek zijn voortgekomen uit de overdenkingen die David de Vos in de afgelopen jaren maakte voor Groot Nieuws Radio. Die radio-uitzendingen spraken een breed publiek aan. Zoals een van de luisteraars zei: “Onze kinderen blijven in de auto zitten om naar David de Vos te luisteren.” De verhalen in ‘Sterker’ hebben hetzelfde enthousiasme voor Jezus en dezelfde aansprekende stijl als de overdenkingen op de radio. In enkele korte alinea’s weet David de Vos tot de kern te komen en de lezer te raken met een boodschap van God.



Oorspronkelijk zou het boek gelanceerd worden tijdens Simply Jesus, het jaarlijkse Paasevenement dat David de Vos met zijn organisatie Go and Tell organiseert. Vanwege de coronacrisis werd het event geannuleerd. Juist nu wil David de Vos mensen bemoedigen met zijn boek ‘Sterker’. “Gun jezelf een paar minuten oplaadtijd per dag. Dat maakt echt verschil. Het maakt je sterker”, aldus de auteur.



‘Sterker’ is vanaf 13 april verkrijgbaar in de boekwinkel of via www.goandtell.nl/webshop