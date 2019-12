Dood door vallen “sluipmoordenaar” voor senioren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vandaag bekend dat er in 2018 gemiddeld bijna dertien mensen per dag stierven door een ongelukkige val. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een schokkend percentage, maar we weten dat het gebeurt. Bij KBO-PCOB noemen we dood door vallen, omdat het zo onverwacht komt, niet voor niets een sluipmoordenaar voor senioren.” Volgens het CBS stierven er in 2017 gemiddeld elf per dag. In 2014 waren het er acht per dag.



In totaal waren er in 2018 4628 noodlottige gevallen door een val. Hierbij gaat het om valongelukken in en om het huis. Denk aan een slippertje in de badkamer, of struikelen over een drempel. Manon Vanderkaa: “Er zijn goede valpreventieprogramma’s beschikbaar. Helaas worden deze nog te weinig gebruikt. Het is belangrijk dat de overheid hierin meer haar aanjagerrol op zich neemt. Gezien het aantal dodelijke slachtoffers wordt dit ook hoog tijd.”



Speciaal voor senioren heeft KBO-PCOB vrijwillige veiligheidsadviseurs opgeleid die persoonlijk advies geven om de kans op vallen te verkleinen. Denk aan het weghalen van een kleed, waar je achter kan blijven haken. En behalve praktische zaken kunnen senioren ook zelf wat doen door te trainen. Met simpele spieroefeningen, gewoon thuis te doen terwijl je televisie kijkt, kan iemand stabieler worden. Vanderkaa: “Deze oefeningen kunnen senioren helpen letterlijk een drempel over te stappen om te voorkomen dat ze vallen over die drempel.”