Woonwinkel Kwantum geeft carte blanche aan interieurbloggers

WOWN! draait de rollen om.



Een unieke samenwerking tussen online influencers en retailer.



Samenwerkingen tussen de online en de offline wereld zijn tegenwoordig een veelvoorkomend goed. Echter ligt het initiatief voor zulke projecten vaak bij de retailer, die met behulp van een online influencer een groter bereik aanboort. Bij WOWN! zijn de rollen omgedraaid en begon het traject bij conceptontwikkelaar Lonneke Huijbregts van Bubblemint. Zij bracht drie grote online influencers in contact met Kwantum, onder voorwaarde dat de creatieve touwtjes in handen bleven van de influencers zelf. Lonneke: "WOWN! verbindt twee werelden. Twee verschillende partijen met elk hun eigen achterban en doelgroep, maar ook ieder met hun eigen expertise."



Het fundament van de brug tussen online en offline begint met de vraag: waar sta je voor als merk? En voor Kwantum: durf je als retailer talent echt een platform te bieden? Mariska Wijnands, concept en creatie specialist Kwantum: "Een goede samenwerking maakt de exclusiviteit van online merken niet alleen bereikbaar voor een groot publiek, het biedt ons als retailer ook de kans om op integere wijze de achterban van creatieve talenten te bereiken. De creatief ondernemer aan de andere kant, krijgt de mogelijkheid haar merk op te schalen, met behoud van haar eigen kracht. Zo is WOWN! ontstaan, een unieke combinatie van online en offline experts."



Drie collecties WOWN! | powered by Kwantum



Voor WOWN! zijn de krachten gebundeld van interieurbloggers Suzanne de Jong (&SUUS), Anki Wijnen (Zilverblauw) en Souraya Hassan (Binti Home). Zij hebben jarenlang hard gewerkt aan hun lifestyle- en interieurblogs en zijn uitgegroeid tot ijzersterke en herkenbare merken. Zij wilden met hun merken graag een volgende stap maken, maar zonder concessies te doen aan hun opgebouwde reputatie. Woonwinkel Kwantum geloofde in dit concept en gaf de drie interieurbloggers carte blanche om hun eigen collectie te ontwerpen en faciliteerde in het productieproces. Kwantum werd teamgenoot van WOWN! en deed daarmee iets unieks. Mariska Wijnands: "Zonder ons te bemoeien met de inhoudelijke collecties die de bloggers wilden maken faciliteerden we het gehele productieproces. Kwantum weet immers hoe je eigentijds wonen bereikbaar maakt voor iedereen. Door elkaars talent en expertise de ruimte te geven zijn drie prachtige, authentieke collecties ontstaan waar zowel wij als de bloggers supertrots op zijn."



WOWN! - collectie door &SUUS



De WOWN! collectie door &SUUS is te herkennen aan een lichte en neutrale basis, aangevuld met verschillende kleuren en contrast in stijl en materiaalgebruik. Suzanne de Jong: "Toen ik alles bij elkaar zag dacht ik: dit ben ik"



WOWN! - collectie door Zilverblauw



De WOWN! collectie door Zilverblauw is te herkennen aan de grote hoeveelheid kleur in combinatie met wit en opvallende grafische prints. Anki Wijnen: "Ik wil gewoon graag mooie dingen maken".



WOWN! - collectie door Binti Home



De WOWN! collectie door Binti Home is te herkennen aan een gebalanceerd kleurenpalet van neutrale, lichte Scandinavische kleuren gecombineerd met warme etnische invloeden. Souraya Hassan: "Inspiratie voor mijn ontwerpen haal ik uit mijn Nederlands Egyptische roots"