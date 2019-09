Het wordt steeds drukker op Nederlandse camperplaatsen. Dat valt de meerderheid van de Nederlandse camperbezitters op. Zo blijkt uit een poll op de website van de NKC, Europa’s grootste camperclub.



Maar liefst 64 procent van de respondenten merkt dat het steeds drukker wordt op Nederlandse camperplaatsen. Met name Zeeland, Limburg en Gelderland worden genoemd als extra drukke provincies voor camperaars. Bijna 40 procent geeft aan weleens voor een volle camperplaats gestaan te hebben, waardoor ze een andere overnachtingsplaats moesten zoeken.



Omrijden voor camperplaats



Van de camperaars die voor een volle camperplaats staan, gaat de helft naar een camping in de buurt. Voor 35 procent is de voorkeur voor een camperplaats bepalend, ook al ligt de camperplaats verder weg dan de camping. Ze rijden dus liever extra kilometers dan op een camping hun camper voor de nacht te parkeren. Bijna alle camperaars (90 procent) zijn dan ook van mening dat er meer camperplaatsen bij moeten komen in Nederland.



Groei campers en camperplaatsen



Het aanbod aan camperplaatsen in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2011 waren er 628, dit jaar zijn er ruim 1700, zo blijkt uit cijfers van de NKC. Dat terwijl het aantal kampeerplaatsen daalt, zo meldt de KVK (Kamer van Koophandel). Het aantal campers in Nederland neemt ook toe. Begin 2019 waren er ruim 118.000 geregistreerde exemplaren in Nederland, sinds 2010 is het aantal daarmee gegroeid met ruim 80 procent. Dit is een Europese trend, alleen al in Duitsland werden er in 2018 voor het zevende jaar op rij meer campers verkocht.



De NKC zet zich al jaren actief in voor het ontwikkelen van nieuwe camperplaatsen in samenwerking met recreatieondernemers, gemeenten en andere betrokken instanties in Nederland. De poll werd ingevuld op de website van NKC (www.nkc.nl) en Campercontact (www.campercontact.com) door 2.637 respondenten.



Over de NKC



De NKC behartigt de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.