Guido van Woerkom nieuwe voorzitter KNGF

Guido van Woerkom is de nieuwe beoogd voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Zijn aanstelling, waarmee de leden van het KNGF formeel nog dienen in te stemmen tijdens hun Algemene Ledenvergadering op 22 november as., volgt op het afscheid van de huidige voorzitter Guusje ter Horst.



Van Woerkom komt aan het roer te staan van een beroepsvereniging met 19.000 leden en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen, die gekenmerkt wordt door grote betrokkenheid en doelmatige behandelingen die dure zorg in de tweede lijn voorkomen.



‘Je zou kunnen zeggen dat ‘bewegen’ een belangrijke factor in mijn professionele bestaan is. Bij de ANWB ging het natuurlijk over Nederland mobiel houden. In beweging dus. Die ervaring en mijn ervaring bij een grote vereniging met een missie en ambities neem ik graag mee naar het KNGF, waar bewegen niet alleen vanuit vakinhoudelijke overwegingen belangrijk is, maar waar ook zaken in beweging moeten komen. Ik denk dan aan de maatschappelijke (h)erkenning van fysiotherapie en fysiotherapeuten. Daar is grote winst te behalen, met alle voordelen voor de fysiotherapeuten zelf, maar vooral ook voor de zorg en uiteindelijk de patiënt. Ik tref straks een gepassioneerde beroepsgroep aan, waar ik me graag met al mijn ervaring en netwerk sterk voor maak. Ik zal daarbij dankbaar gebruik maken van de goede basis die mijn voorgangster Guusje ter Horst samen met het bestuur en de werkorganisatie daarvoor gelegd heeft.’



Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom is tot 1 januari 2019 voorzitter van Detailhandel Nederland. Hij combineert zijn voorzitterschap van het KNGF met functies bij o.a. de SER (lid), GGZ Rivierduinen (vz), Ymere (RVC) en Oost NL (RVC).