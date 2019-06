Stem op jouw favoriete oost-westverbinding in Merwede

Tot 10 juni kon iedereen ideeën en ontwerpen insturen voor de uitdagende Merwede ideeën-challenge. Creatievelingen werden gevraagd een aantrekkelijke en uitvoerbare oost-westverbinding voor het gebied te ontwerpen. Zo wordt het gebied ook de komende jaren al goed gebruikt om Merwede per fiets of te voet te bezoeken, maar ook als verbindingsroute door het gebied heen. In totaal zijn 25 ideeën/ontwerpen ingestuurd. De inzendingen komen vanuit het gehele binnen- én buitenland. Van 12 tot en met 19 juni kan jij jouw stem uitbrengen via merwede.nl/stemmen.



Voorproefje



De Merwede ideeën-challenge resulteerde in een flink aantal inzendingen met zeer uiteenlopende ontwerpen. Benieuwd welke 25 ideeën zijn ingezonden? Wij geven jou vast een voorproefje! Veel inzendingen gaan te hoogte in. Letterlijk. De verbinding wordt gemaakt door middel van bruggen, fly-overs of met containers. Er is ook veel aandacht voor groen, waarbij is gekeken naar het huidige eetbare onkruid en naar bloemen en planten uit elk seizoen, zodat de verbinding elk seizoen in bloei staat. Er is gespeeld met licht, kunst, perspectieven, biodiversiteit en het samen creëren.



Stemmen



Benieuwd naar de andere toffe en creatieve ideeën? Vanaf vandaag,12 juni, kan iedereen online zijn of haar stem uitbrengen. Naar aanleiding van die publieksselectie gaat de top 5 door naar de finale op zaterdag 22 juni, tijdens het Midzomerfestival in Merwede. Vervolgens wordt de winnaar van de Merwede ideeën-challenge gekozen door een 5-koppige jury, bestaande uit Maaike Perenboom (Synchroon), Toon van Nuland (Gemeente Utrecht), Ingmar Creutzburg (Unchain the Tigers), Martijn Stemerdink (Janssen de Jong) en Martin Knuijt (OKRA landschapsarchitecten). Daarbij wordt uiteraard gekeken naar veiligheid, kosten en inpassing in de ruimtelijke plannen voor het gebied. Voor het prijswinnende ontwerp ligt een geldbedrag van € 2.500,- klaar en een mogelijke samenwerking met de winnaar. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Kees Diepeveen, portefeuillehouder Merwedekanaalzone.



Verbinding zeer welkom!



De huidige gebruikers van het gebied gaven aan dat het gebied te veel gesloten is. Op dit moment is Merwede alleen bereikbaar via de Europalaan of Kanaalweg. Je kan niet tot nauwelijks een doorsteek maken, met als gevolg dat je om het gebied heen moet. Dat kost je meer dan 10 minuten extra reistijd. De Merwede ideeën-challenge wordt gesteund door de ontwikkelaars van Merwede, want ook zij vinden het belangrijk dat de ideeën samen worden vormgegeven en zij niet alleen het gebied ontwerpen. Het biedt juist mogelijkheden om het anders te doen. Ook het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) steunt de challenge.