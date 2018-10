FNV Horeca en De Duivelsberg sluiten cao met 4-daagse werkweek

FNV Horeca heeft een akkoord bereikt met pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg voor een bedrijfs-cao. De cao is afgesproken voor een periode van 1 oktober 2018 t/m 31 december 2019 en bevat moderne afspraken zoals een 4-daagse werkweek en geboorteverlof voor partners. Johannes van den Bent, eigenaar van De Duivelsberg, is zeer tevreden met het resultaat: “Mijn medewerkers zijn enorm belangrijk voor het bedrijf en niet zomaar inwisselbaar. Op drukke, heftige dagen vraag ik veel van mijn medewerkers, maar ik vind dat daar dan ook iets tegenover moet staan. In de bedrijfs-cao heb ik goede afspraken kunnen vastleggen. Aandacht voor je personeel is nodig, iedereen is belangrijk.”



Vandaag zijn de handtekeningen onder het cao-akkoord gezet en heeft De Duivelsberg ook de erkenning Goed Werkgever 2018 ontvangen. “Beter loon is een randvoorwaarde, maar fatsoenlijke voorwaarden op het gebied van scholing, opleiding en arbeidstijden vinden medewerkers soms nog belangrijker. FNV Horeca vindt goed werkgeverschap belangrijk en in een cao op maat kan hier invulling aan gegeven worden.”, zegt Edwin Vlek, sectorbestuurder FNV Horeca.



Belangrijkste afspraken



-Een 4-daagse werkweek.



-Voor leerlingen, niet-vakervaren en vakervaren medewerkers zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken:



-Vakervaren: De salarissen liggen per 1 oktober 2018 in de loontabel 1,6% (loonschaal I zelfs 2%) hoger dan in de cao van Koninklijke Horeca Nederland en CNV Vakmensen.



-Niet-vakervaren: Medewerkers ontvangen een hoger startsalaris afhankelijk van de functie waarin ze zijn ingedeeld. Het startsalaris van een achttienjarige medewerker die is ingedeeld in functiegroep I ligt 7,5% hoger en in functiegroep III zelfs 17,5% hoger ten opzichte van de cao horeca.



-Leerlingen: De Duivelsberg wil opleiding en ontwikkeling stimuleren en geeft leerlingen daarom een startloon, dat tot 25% per uur meer is ten opzichte van de cao horeca.



-Per 1 juli 2019 ontvangen alle medewerkers een loonsverhoging van 1%.







-Medewerkers van 18 jaar en ouder die in het bezit zijn van een erkend vakdiploma voor de functie of 1.000 uur werkervaring bij De Duivelsberg hebben, worden gezien als vakervaren en hebben sneller recht op een hoger loon.



-Ook zijn er goede afspraken gemaakt over scholing, opleiding en ontwikkeling. Voor iedere medewerker is er een scholingsbudget.



-Een uitgebreid geboorteverlof voor partners. De medewerker heeft gedurende een tijdsperiode van vier weken recht op betaald verlof van eenmaal het gemiddeld aantal werkuren per week bij een fulltime dienstverband.





Over De Duivelsberg



Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg is gelegen in Berg en Dal en telt 58 medewerkers.



Over FNV Horeca



FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor horecamedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.