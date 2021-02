'Kies voor kikkers, libellen en vogels; ga voor een vijver zonder vis'

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Ineens wil half Nederland een groenere tuin met een vijver vol waterplanten | Trouw



Nu we door het coronavirus verplicht thuis moeten blijven wil ineens half Nederland een vijver in de tuin. Goed voor de tuinbranche én voor de biodiversiteit, maar er is wel een maar: Kies voor een vijver zonder vissen. Een teleurstelling? Nergens voor nodig, want het levert heel veel op: kikkers, libellen, vogels en nog veel meer leven in de tuin.



Voor wie een vijver wil aanleggen in de tuin is het wellicht vanzelfsprekend dat daar ook vissen ingaan. Het wordt hoog tijd dat dit idee verandert. Het klinkt misschien niet als de leukste boodschap, maar wil je echt iets voor de natuur doen, dan is een visloze vijver het neusje van de zalm. Vissen eten eitjes en larven van kikkers en salamanders. Ook eten ze de watervlooien, die belangrijk zijn voor onze koudbloedige vrienden.



Een vijver zonder vissen is echt ideaal. Net afgerond onderzoek van IVN Natuureducatie en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) laat zien dat tuinvijvers een belangrijke rol spelen voor biodiversiteit in de stad. Niet alleen voor ernstig bedreigde amfibieënsoorten, maar juist ook voor veel voorkomende amfibiesoorten zoals de bruine kikker en de kleine watersalamander. En dat is belangrijk, want met name de aantallen van deze soorten nemen de laatste jaren af. Daarom zijn we blij met elke tuinvijver, ook al is deze slechts een paar vierkante meter groot.



En van een vijver zonder vissen worden mensen net zo gelukkig. Het is gewoon even een mindset. Dit bewees ook een de testgroep van 25 vrijwilligers. Zij testen die afgelopen zomer een visloze vijver uit. Wat bleek: deze vijver trok allemaal ander leven aan, van libellen en juffers tot kikkers, salamanders en vogels, zoals de processierups etende koolmezen, boomklevers en merels.



Maarten Bruns is programmamanager Natuur in de buurt bij IVN Natuureducatie.