200.000 straatkinderen in India krijgen identiteit

Save the Children gaat in de vier dichtstbevolkte gebieden van India de komende twee jaar 200.000 straatkinderen opsporen om ze samen met de Indiase overheid aan een officiële identiteit te helpen. Nu nog leven de identiteit-loze kinderen volledig onzichtbaar op straat, waar risico’s van misbruik, ontvoering, kinderarbeid en uitbuiting op de loer liggen. Voor een grote groep is dat binnenkort verleden tijd.



De 200.000 horen bij de ongeveer 2 miljoen kinderen die in India op straat leven omdat ze wees zijn, omdat ze van huis zijn weggelopen of omdat ze met hun ouders op straat wonen. Tachtig procent van hen heeft geen zogenoemde Aadhaar-kaart en dus geen officieel identiteitsbewijs. Daardoor hebben ze geen toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen of tot ondersteuning om beroepsopleidingen te kunnen volgen. Om toch te kunnen overleven is bijna 70 procent van de straatkinderen aan het werk; 80 procent van hun opbrengst gaat op aan eten. Zo blijven ze gevangen in een cirkel van armoede en gevaar.



De Indiase overheid heeft eerder met een speciale campagne het belang van de Aadhaar-kaart benadrukt, maar bereikte daarmee niet de groep die de kaart misschien wel het hardste nodig heeft: de straatkinderen. Daarom gaat Save the Children juist die kinderen opsporen in de sloppenwijken van grote steden als Mumbai, New Dehli en Calcutta. Dat gebeurt via haar programma’s, maar ook met behulp van speciaal opgeleide postbodes, de kinderbescherming en juridische instanties die veel met kinderen in aanraking komen. Vervolgens krijgen de kinderen van de overheid een Aadhaar-kaart, de officiële identiteitskaart.



Met een extra donatie van de Postcode Loterij van maar liefst 2,4 miljoen euro kan Save the Children 200.000 kinderen vinden, hen samen met de overheid een Aadhaar-kaart bezorgen en vervolgens begeleiden naar een kansrijke toekomst. Ook richt Save the Children twee ‘doorgangshuizen’ op voor straatkinderen, van waaruit kinderen kunnen doorgroeien. Het project voor de 200.000 kinderen moet een solide basis vormen waarmee de overheid ook in andere delen van het land aan de slag kan.



Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij: “Het is amper voor te stellen dat 2 miljoen kinderen in India elke avond buiten op een stoep slapen, met een lege maag en helemaal alleen de gevaren van de nacht trotserend. Het plan van Save the Children brengt op hele concrete wijze verandering in hun situatie. Het gaat er niet alleen voor zorgen dat 200.000 straatkinderen direct een beter leven krijgen, maar verandert ook het systeem op lange termijn voor alle straatkinderen in India. De Postcode Loterij werkt hier graag aan mee door dit project te financieren met deze bijdrage dankzij onze deelnemers.”



Pim Kraan: “Ik ben de Postcode Loterij zo dankbaar voor deze enorme donatie. Het geeft ons de mogelijkheid om samen met de Indiase overheid en zorginstanties echt een verandering te realiseren in de wijze waarop het land omgaat met de meest gemarginaliseerde en uitgesloten kinderen. De deelnemers van de Postcode Loterij zorgen ervoor dat kinderen die nu helemaal alleen op straat wonen een identiteit, begeleiding en een beter leven krijgen.”



Tijdens het Goed Geld Gala op 15 februari maakt de Postcode Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar deelnemers, aan goede doelen kan schenken. De extra schenking aan Save the Children Nederland is mogelijk dankzij de 2,9 miljoen Postcode Loterij-deelnemers: de helft van de opbrengst van ieder lot gaat naar goede doelen.



