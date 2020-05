Hellberg Safety lanceert de gehoorbeschermer Xstream

Hellberg introduceert de nieuwe gehoorbeschermer: Xstream.



De Xstream biedt een uitstekende hi-fi geluidskwaliteit dankzij het nieuwe gepatenteerde speakerontwerp. De gehoorbeschermer maakt moeiteloos verbinding via Bluetooth® met een telefoon voor het eenvoudig streamen van muziek en draadloos telefoneren.



Gehoorbescherming is altijd onze topprioriteit bij Hellberg, maar met Xstream wilden we ook een geweldige luisterervaring creëren. "Met de Xstream hoeft u geen compromissen te sluiten door te kiezen tussen professionele gehoorbescherming of uitstekend geluid", zegt Fredrik Eriksson, R&D Manager bij Hellberg Safety.



Met de ingebouwde spraakmicrofoon is het mogelijk gemakkelijk te telefoneren eventueel met behulp van de stemassistent op je telefoon. Tevens is er een microfoon met zwanenhals verkrijgbaar als accessoire om de spraakkwaliteit te verbeteren bij extreem lawaai.



Hellberg Xstream is verkrijgbaar in twee verschillende versies. Een basisversie voor streaming en een versie met als extra functionaliteit ¨Active Listening¨, zodat de gebruiker waarschuwingssignalen en menselijke spraak vanuit de directe omgeving kan horen tijdens het dragen en zodoende alert kan blijven. Beide versies zijn verkrijgbaar met hoofdband of met insteekbevestiging ten behoeve van veiligheidshelmen.



Xstream heeft een ingebouwde oplaadbare Li-Ion batterij met een gebruikstijd tot 50 uur. Een USB-oplaadkabel wordt standaard meegeleverd en kan worden aangesloten op een USB-telefoonadapter. Ook kan de Xstream worden opgeladen via een USB-aansluiting in bijvoorbeeld een auto of PC. De Xstream is vanaf heden verkrijgbaar.



Over Hellberg



Hellberg is een gespecialiseerde productontwikkelaar en fabrikant van gehoorbescherming, gezichtsbescherming en communicatieoplossingen voor persoonlijke bescherming. Opgericht in 1962 in Zweden, is het bedrijf gegroeid en aanwezig op 50 markten met eigen R & D-, productie-, assemblage- en magazijnactiviteiten op het hoofdkantoor in Stenkullen (Zweden). En sinds maart 2019 is Hellberg op de Nederlandse markt te vinden.



Video:

Technical Sheet: https://partnerportal.hultaforsgroup.nl/Image/GetD...