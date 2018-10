Persbericht | Allereerste Nationaal Koffie & Thee Onderzoek



Uit het eerste Nationaal Koffie & Thee Onderzoek blijkt: veel misverstanden over koffie en thee



Koffie en thee. We drinken het veel en vaak. Je verwacht dat we over zo’n dagelijkse gewoonte dus best veel weten. Voor het eerst is er een Nationaal Koffie & Thee Onderzoek (1433 deelnemers) uitgevoerd door Koffie & Thee Nederland naar kennis, houding en gedrag van Nederlandse koffie- en theedrinkers. Wat blijkt? Véél misverstanden! Onze kennis mag echt wel een beetje bijgespijkerd worden!



OPVALLENDE CIJFERS UIT HET ONDERZOEK:

FEIT: Zwarte koffie past perfect in de Schijf van Vijf.

Slechts 14% van de ondervraagde koffiedrinkers weet dat zwarte koffie*, net als thee, deel uitmaakt van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Koffie én thee passen in een gezond leefpatroon. Het zijn verantwoorde, gezonde en eigentijdse dranken. Zwarte koffie bevat minder dan 1 kcal per 100 ml. Het Voedingscentrum heeft alle gezondheidsvoordelen van koffie en thee op een rij gezet.



FEIT: Van koffie droogt je lichaam niet uit.

Dit in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Slechts 31% van de ondervraagde koffiedrinkers weet dat van koffie je lichaam niet uitdroogt.

En het glaasje water naast je espresso dan? Dat is bedoeld om je smaak vooraf te neutraliseren zodat je optimaal van je espresso geniet en is niet om achteraf dorst te lessen. Koffie draagt bij aan de 1,5 – 2 liter vochtinname per dag die de Schijf van Vijf adviseert.



FEIT: Zwarte thee is net zo gezond als groene thee.

Maar liefst 57% van de ondervraagde theedrinkers denkt dat groene thee gezonder is dan zwarte thee. Maar dat klopt niet!

Groene en zwarte thee komen van exact dezelfde theeplant. Het verschil ontstaat, doordat de blaadjes van zwarte thee zijn gefermenteerd of geoxideerd, en de blaadjes van groene thee niet. Dat proces verandert wél de kleur en de smaak, maar heeft nauwelijks invloed op de gezondheidseffecten, aldus het Voedingscentrum.



FEIT: Groene thee bevat ook cafeïne.

Slechts 26% van de Nederlandse theedrinkers weet dat groene thee cafeïne bevat.

In thee wordt het geen cafeïne genoemd, maar theïne. Cafeïne is een natuurlijk product en staat bekend om de stimulerende werking. Het is het bekendste bestanddeel van koffie, maar je kunt dus ook een kop thee nemen om je energieker te voelen. De hoeveelheid theïne in thee is ongeveer twee tot drie keer minder dan de hoeveelheid cafeïne in koffie. Dit is afhankelijk van de zetmethode (in een kopje filterkoffie zit bijvoorbeeld meer cafeïne dan in een kopje espresso). Overigens denkt 41% van de Nederlandse theedrinkers dat zwarte thee meer theïne bevat dan rooibosthee. En dat klopt wél: in rooibosthee zit, net als in kruidenthee, helemaal geen theïne omdat rooibos niet afkomstig is van de theeplant.



* Onder zwarte koffie verstaan we vers gemalen bonen koffie, koffie gezet met een papieren filter, met een percolator, koffie van pads, capsules, oploskoffie en zwarte koffie uit koffieautomaten. Kookkoffie of koffie gezet met een cafetière vallen hier niet onder.



MEER WEETJES:



Koffie en thee zijn, na water, de meest gedronken dranken in Nederland:

82% drinkt wekelijks koffie, 67% dagelijks.

71% drinkt wekelijks thee, 40% dagelijks.



De Nederlandse koffie-/theedrinker …

… drinkt gemiddeld 4,1 koppen koffie per dag.

... drinkt gemiddeld 3,2 koppen thee per dag.



Jongeren zijn het minst bekend met de gezondheidsvoordelen van koffie en thee.



Jongeren drinken minder koffie dan ouderen.

27% van de jongeren (16 - 24 jaar) drinkt dagelijks koffie.

88% van de groep 65 jaar en ouder drinkt dagelijks koffie.



Nationaal Koffie & Thee Onderzoek

Koffie & Thee Nederland heeft in juli 2018 voor het eerst het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek, gehouden onder Nederlanders van 16 jaar en ouder die minimaal één keer per week thee óf koffie drinken, brengt de branchevereniging de kennis, de houding en het gedrag van de Nederlandse koffie- en theedrinkers in kaart. Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. In totaal hebben 1433 Nederlanders de vragenlijst ingevuld. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.



