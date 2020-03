Thuisonderwijs op zee in eductieve filmpjes over jacht naar plastic

De coronacrisis maakt dat kinderen thuis worden onderwezen door hun ouders. Voor Jildou is dit niet nieuw.



Tijdens een bijzondere zeilreis met haar gezin kreeg Jildou Tinga (toen 8 jaar oud) vijf maanden les aan boord van haar ouders. Na de lessen ging ze met haar vader op 'plastic jacht': met een speciaal net deden ze onderzoek naar plastic in het water en daarnaast ruimden ze iedere dag stranden van onbewoonde eilanden op. Van hun avonturen aan boord maakten ze een serie VLOGs voor de bovenbouw van de basisschool.



Statiegeld



De 'Plastic Jagers' zeilden in vijf maanden van hun woonplaats Leiden via Noorwegen, Zweden en Estland naar Helsinki (Finland) en vervolgens via Polen en Duitsland terug naar huis. Het jaar erna zal haar vader (Merijn Tinga) als Plastic Soup Surfer de Noordzee over kitesurfen als startschot van een petitie voor statiegeld op kleine plastic flesjes. 55 duizend mensen ondertekenden de petitie en het kabinet nam de 'Plastic Soup Surfer Petitiemotie' over. Deze motie werd de basis van het beleid dat statiegeld op kleine flesjes verplicht stelt per voorjaar 2021 (definitieve beslissing verwacht 16 april 2020 tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie in de Tweede Kamer)



Actueel



Door het thuisonderwijs en de quarantaine maatregelen staan het leven van Jildou aan boord van het zeilschip dichterbij de belevingswereld van het gemiddelde kind dan anders. Bovendien kunnen de VLOGs en filmpjes een welkome afwisseling bieden voor kinderen die nu thuis onderwijs krijgen van hun ouders. Een bijzondere manier te leren over plastic vervuiling.



U vind de 19 Plastic Jagers VLOGs hier:



https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKHGoT4Ra6...



De VLOGs werden opgenomen in 2015 maar zijn nog altijd actueel.



Mini-documentaire record oversteek naar Engeland op surfboard van plastic flesjes:





(regiseur Eelke Dekker (12min))