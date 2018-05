Artsen zonder Grenzen ter plaatse bij nieuwe uitbraak ebola

Amsterdam, 11 mei 2018- In het noordwesten van de Democratische Republiek Congo zijn 2 gevallen van ebola vastgesteld. Ook zijn er 9 patiënten die vermoedelijk ebola hebben, waarvan 1 iemand is overleden. Artsen zonder Grenzen is ter plaatse. De uitbraak is ongeveer 30 kilometer van de stad Bikoro.



Samenwerking Congolese autoriteiten



‘In Bikoro is op dit moment een ervaren team van Artsen zonder Grenzen aan het werk dat bestaat uit artsen, water- en sanitatiespecialisten, gezondheidswerkers, logistiek medewerkers en een epidemioloog. Het team werkt samen met de nationale autoriteiten en andere internationale organisaties om de situatie in kaart te brengen en zeker te stellen dat de uitbraak onder controle wordt gebracht,’ zegt Julien Raickman, landencoördinator van Artsen zonder Grenzen in de DR Congo.



Medewerkers noodhulpteam reizen af naar Congo



Komend weekend vliegen meer dan 20 medewerkers van Artsen zonder Grenzen van het noodhulpteam in Brussel naar de Congolese hoofdstad Kinshasa. De teams van Artsen zonder Grenzen die nu al in Kinshasa zijn, bereiden het opsturen van medisch en logistiek materiaal naar Bikoro voor. Ook vertrekt vanuit Brussel een vrachtvliegtuig met extra medische voorzieningen en beschermende pakken om de epidemie te bestrijden.