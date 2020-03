Enorme loopbaankansen op Wereld Loodgieters dag

Er zijn van die dingen waar je jaar in jaar uit op kunt rekenen. Bohemian Rhapsody staat op nummer 1 in de Top-2000, de Miljoenennota lekt een paar dagen vóór Prinsjesdag al uit en de loodgieter is koploper als het gaat om moeilijk te vervullen vacatures. Op woensdag 11 maart is het Wereld Loodgieters Dag en dat is voor Techniek Nederland aanleiding om de loopbaankansen voor technici te benadrukken. Jongeren die kiezen voor een technische opleiding, zijn zeker van een baan en kunnen snel carrière maken.



Zorgen én optimisme over tekort aan vakmensen



Cijfers van UWV laten al jaren achtereen zien dat het vak van loodgieter tot de koplopers behoort in de ranglijst van moeilijk in te vullen vacatures. Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor (onder meer) de sanitair-installateurs, heeft een dubbel gevoel over het tekort aan technische vakmensen. ‘We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. De techniek is de komende jaren onmisbaar om onze samenleving duurzaam, veilig, aangenaam en overzichtelijk te houden. Daar hebben we dus veel technici voor nodig. Als we jaar in jaar uit op Wereld Loodgieters Dag zien dat er veel te veel vacatures open staan, is dat op zichzelf een zorgwekkende constatering. Maar je kunt het ook van de positieve kant bekijken. De vraag naar sanitair-specialisten is zó groot, dat die banen ook financieel steeds aantrekkelijker worden. Een goede loodgieter kan inmiddels een uitstekend salaris verdienen. Jongeren met gevoel voor techniek zijn natuurlijk niet gek, die zien dat ook. Het moment waarop zij de kansen zien en grijpen komt steeds dichterbij. En inhoudelijk is het sanitairwerk al láng heel interessant.’



Badkamerspiegel communiceert met smartphone



De loodgieter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelzijdige en innovatieve technicus. Digitalisering en slimme technologie hebben ook in het sanitair een snelle opmars gemaakt. De kernfuncties van de badkamer en het toilet zijn weliswaar nog steeds dezelfde, maar de moderne loodgieter levert tal van verrassende producten die het verblijf op het kleinste kamertje, aan de wastafel en in de inloopdouche prettiger, comfortabeler en interessanter maken. Zo kan menig badkamerspiegel inmiddels communiceren met de smartphone en zijn er al toiletten die een zwangerschapstest of een cholesterolmeting kunnen uitvoeren.



Een gender-neutraal vak



Loodgieter was vroeger een zwaar beroep, maar die tijd ligt ver achter ons. De materialen zijn veel lichter dan vroeger, zodat de loodgieter tegenwoordig geen mannetjesputter meer hoeft te zijn. De nadruk komt in toenemende mate te liggen op advisering en klantgerichtheid. Geen wonder dat de sanitair-specialist steeds vaker een vrouw is.



Loodgieter; verouderde term of Geuzennaam?



De roep om een herwaardering van het beroep klinkt steeds luider. Terpstra: ’Loodgieter is een ouderwetse benaming voor een modern vak. Vandaag de dag vind je in dit beroep allround vakmannen en vakvrouwen. Goed opgeleide mensen die verstand hebben van techniek, maar óók veel weten van wooncomfort, informatietechnologie en smart homes, om maar een paar zaken te noemen. Zo’n vak verdient een eigentijdse benaming; ‘sanitair-specialist’ bijvoorbeeld. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat er dwarsdenkende vakmensen zijn die zichzelf graag ‘loodgieter’ blijven noemen. Als een soort Geuzennaam. Wat mij betreft is dat ook prima.’