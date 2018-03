Bezoek Acibadem in de Week van Zorg en Welzijn

"Het internationale medisch centrum sinds mei 2017 in Amsterdam, Sloterdijk"



ACIBADEM International Medical Center, gevestigd aan de Arlandaweg 100 te Amsterdam Sloterdijk is geopend sinds mei 2017. Vrijdag 16 maart van 11:00 tot 16:00 uur vindt er in de Week van Zorg en Welzijn een open dag plaats. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in het centrum of deelnemen aan een rondleiding in het Nederlands of Engels.



Voor 16 specialismen biedt dit centrum op 5000m2 diagnostisch onderzoek, tandheelkunde, poliklinische dagbehandelingen en kleine chirurgische ingrepen.



ACIBADEM International Medical Center (AIMC) wil het verschil maken voor patiënten en naasten door het bieden van hoogwaardige service en kwaliteit op elk medisch vlak, waarbij men gemiddeld binnen 48 uur terecht kan voor een consult met een medisch specialist. Tijdens het eerste consult wordt er in 25 minuten, uitgebreid over de klachten gesproken. Er is een professioneel team van bevoegd medisch specialisten (BIG-geregistreerd in Nederland) en met ervaring op internationaal niveau. ACIBADEM International Medical Center werkt samen met alle Nederlandse zorgverzekeraars en er geldt geen eigen bijdrage voor patiënten.



Met de kernboodschap 'Elk mens is een meesterwerk, zorg verlenen is een kunst' en kernwaarden als 'meesterschap', 'innovatie', 'menselijkheid', 'harmonie' en 'zelfexpressie' draagt het medisch centrum haar dieperliggende filosofie uit, wat betreft het bieden van humanistische zorg. Omdat wetenschappelijk is aangetoond dat kunstprojecten en culturele activiteiten het genezingsproces bevorderden en mensen verbindt, gaat men zich actief inzetten om via deze weg een podium te bieden voor voorlichting over gezondheid en preventie gerelateerde onderwerpen.



Zakelijke informatie over AIMC



ACIBADEM International Medical Center is een vestiging van de Acibadem Healthcare Group, welke onderdeel uitmaakt van IHH Healthcare Berhad; de op één na grootste beursgenoteerde gezondheidszorg keten in de wereld. Acibadem Healthcare Group is actief in 5 landen met 22 ziekenhuizen en 19 medische centra. Hiermee brengt het concern 25 jaar ervaring, de nieuwste technologie en een uitgebreid internationaal netwerk naar Nederland.