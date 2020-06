Maarten Otto nieuwe bestuursvoorzitter werkgeversorganisatie WENB

Tijdens de algemene ledenvergadering van de WENB op 8 juni is Maarten Otto, CEO van netwerkbedrijf Alliander, gekozen tot de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging WENB. In deze rol voor de WENB volgt hij Ingrid Thijssen op, die per 1 juni is aangetreden als voorzitter van de landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW.



Maarten Otto verwacht in zijn nieuwe rol voor de WENB veel te kunnen betekenen voor de aangesloten bedrijven en sectoren. Otto: “Alle bij de WENB aangesloten bedrijven worstelen met een chronisch tekort aan technisch geschoold personeel. Dit is voor veel leden een grote uitdaging voor het behalen van de klimaatdoelen. Als voorzitter ga ik met veel energie aan de slag om technisch personeel aan boord te halen en te behouden. De klimaatopgave vraagt om slagvaardige samenwerking tussen werkgevers, werknemers en de overheid. De WENB gaat hierin een belangrijke rol spelen.”



Reinier Rutjens, directeur van de WENB, verwacht veel van de nieuwe bestuursvoorzitter: “Maarten Otto zal met zijn duidelijke visie en commitment een sterke drive geven aan de landelijke positionering van onze vereniging en onze leden, om juist in deze tijden het maatschappelijk belang van onze organisaties in de vitale infrastructuur te behartigen en uit te dragen.”



Maarten Otto werkt sinds 2017 bij Alliander en vanaf 2018 in de functie van directeur Corporate & Social Affairs. Op 20 mei jl. volgde hij Ingrid Thijssen op als CEO; zij vertrok vanwege haar nieuwe rol als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.



De WENB is de werkgeversorganisatie van de Nederlandse utiliteitsbedrijven en vertegenwoordigt ruim zeventig bedrijven uit de sectoren Energie (zowel netbeheer als energieproductie en -levering), ‘Grondstoffen Energie en Omgeving’ (GEO, voorheen ‘Afval & Milieu’), Kabel, Breedband & Telecommunicatie en de sector Adviesbedrijven. De WENB verbindt de leden van verschillende sectoren door kennis te delen en streeft naar goed werkgeverschap om hoogwaardig technisch talent aan te trekken en te behouden.