Vanaf deze week WFMuseum Online

De deuren van het Westfries Museum zijn noodgedwongen gesloten, maar toch kan iedereen genieten van alle schatten en verhalen die er huizen. Afgelopen zaterdag 21 maart is het museum namelijk gestart met een inspirerende online programmering op haar website en Facebookpagina. Onder de naam WFMuseum Online zijn daar onder meer vlogs, podcasts, online workshops en educatieve video’s te vinden waarmee het Hoornse museum van de Gouden Eeuw al het moois ontsluit dat het te bieden heeft.



De online programmering is een uitkomst voor iedereen die eventjes genoeg heeft van alle berichten rond het Coronavirus, het vermaak op tv en de klusjes in huis. Het Westfries Museum biedt via haar website en Facebookpagina iedere dag fijne culturele verdieping voor zowel volwassenen als kinderen. Afgelopen zaterdag vond de spectaculaire aftrap plaats in de vorm van een inmiddels veel bekeken live stream van de allerlaatste afvaart van museumschip de Halve Maen uit de Hoornse Haven. Wie deze gemist heeft, kan de opname alsnog bekijken via de eerdergenoemde kanalen.



Vaste programmering



Net als bij een landelijke tv-zender staan er vaste onderdelen op vaste dagen gepland. De komende vier weken is de zondag gereserveerd voor een gedeelte uit de live registratie van ‘De Verwonderingh’, de inspirerende lezing die meesterverteller Ad Geerdink – directeur van het museum – vorig jaar hield en waarin hij de kijkers meeneemt op een duizelingwekkende ontdekkingstocht door de Gouden Eeuw. Op de maandag is voortaan een pareltje uit het rijke videoarchief van het museum te bewonderen en de dag erna kan men in de rubriek ‘Plaatje-Praatje’ luisteren naar de toelichting bij een of meer bijzondere werken in de vaste collectie van het museum.



Kijken, leren en luisteren



De afdeling Educatie brengt iedere woensdag een leerzame aflevering in de serie ‘Open je wereld’. Geweldig om samen met de kinderen te bekijken en om stiekem zelf ook wat van op te steken. Op donderdag valt een vlog verwachten van Ad Geerdink of een van de andere vele enthousiaste medewerkers in het museum. En wie vrijdag op Facebook kijkt, vindt daar de serie ‘De Gouden Eeuw ligt op straat’, met video’s en verhalen rond de driedimensionale maquette van Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650, die sinds 2010 in het museum staat. Ook is het mogelijk om die dag te luisteren naar een aflevering uit de interessante podcastserie ‘De Gouden Eeuw in je oren’, die aanstaande vrijdag zal gaan over geur in de Gouden Eeuw.



Zelf kunst maken



Op zaterdag kan iedereen zelf kunst gaan maken via een inspirerende online workshop. Zo kan men op 28 maart a.s. met papier en schaar aan de slag onder leiding van beeldend kunstenaar Eline Janssens. Zij is gastconservator van de tentoonstelling ‘Janssens en Koerten | Geknipt voor de kunst’ die momenteel in het museum staat, maar door de coronamaatregelen niet te zien is.



Het museum in de huiskamer



‘Omdat jij niet haar het Westfries Museum kunt, komt het museum naar jou’, zo kopte het museum in een van haar Facebookberichten van afgelopen week. Daarin kon men via een 3D-tour een indrukwekkend kijkje nemen in de schatten van het monumentale pand aan de Roode Steen. Het werd het begin van een gevarieerd online programma waarmee een ieder het Westfries Museum kan beleven in de eigen huiskamer en dat ook na de Coronacrisis zeker een vervolg gaat krijgen. Alle online programma’s zijn te bekijken via de website van het museum (www.wfm.nl) en de Facebookpagina (www.facebook.com/westfriesmuseum).



Hoorn, 23 - 03 -2020