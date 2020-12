'Nationaal coördinator discriminatie en racisme verdient navolging in gemeenten'

Dit is een expertquote van Hanneke Felten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 'Nationaal coördinator’ moet discriminatie en racisme breed gaan aanpakken | De Volkskrant | ANP



Met deze coördinator laten de ministeries zien dat ze de aanpak van discriminatie serieus willen oppakken. Momenteel valt het thema nog onder drie ministeries, dus dit samenbrengen onder één verantwoordelijk persoon is zeer efficiënt. Dit voorbeeld zouden gemeenten moeten volgen: één integrale aanpak van discriminatie ontwikkelen waarin alle discriminatiegronden in samenhang worden bekeken. Een integrale aanpak lijkt beter te werken omdat mensen vaak op meerdere gronden tegelijkertijd worden gediscrimineerd, gemeenten zo niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, en er meer solidariteit ontstaat tussen mensen uit gediscrimineerde groepen.



In de handreiking ‘lokaal antidiscriminatiebeleid’ staat beschreven hoe gemeenten een integraal lokaal antidiscriminatiebeleid kunnen ontwikkelen.



Hanneke Felten is onderzoeker op het terrein van discriminatie bij Movisie.