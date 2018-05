Daka Sport los van Intersport en Euretco

De directie van DAKA Sport heeft besloten een zelfstandige koers te gaan varen, los van de franchiseformule Intersport. Het van oorsprong Rotterdams familiebedrijf is in de afgelopen jaren gegroeid naar 10 Intersport DAKA winkels, 4 “eigen” DAKA winkels, verspreid over het hele land, en de webwinkel DAKA.nl. Het werken vanuit twee formules wordt als te beperkend voor het realiseren van de verdere groei ambitie ervaren. Vanaf 1 november 2018 gaan alle vestigingen onder de naam DAKA Sport volledig zelfstandig verder.



DAKA directeur Jan-Peter Dankaart licht het besluit als volgt toe: “De sportretailmarkt is na het aantrekken van de economie weer sterk in beweging en de toetreding van grote buitenlandse spelers, zowel fysieke ketens als pure online spelers, vraagt om slagkracht en duidelijkheid in onze positionering naar de consument. DAKA Sport is een gerenommeerde speler op het gebied van wintersport en voert naast fashion uiteraard de sportcollecties van de grote merken. Onze kracht zit in deze specifieke propositie en het zelfstandig ondernemerschap van ons familiebedrijf. Beide passen helaas niet meer bij de ontwikkeling van de Intersport formule. Tel daar de digitalisering van retail en onze ambitie om een landelijk speler van formaat te worden bij op en je ontkomt er niet aan om deze keuze, die ons de benodigde bewegingsvrijheid geeft, te maken.”



Na lang overleg is ook besloten geen gebruik meer te maken van de retail dienstverlening van Intersport licentiehouder Euretco uit Hoevelaken. Jan-Peter Dankaart: “Wij hebben er echt alles aan gedaan om aansluiting te behouden bij Euretco, vooral vanwege de voordelen voor onze leveranciers, maar we hebben geen win-win kunnen realiseren. En dan moet je gaan voor eigen visie en koers. Tussen nu en 1 november gaan we er voor zorgen dat onze klanten en leveranciers van de overgang geen enkele hinder ondervinden.”



DAKA Sport is een van oorsprong Rotterdams familiebedrijf, in 1965 gestart door vader Peter Dankaart en zijn vrouw Anke, toen 21 en 19 jaar oud. Inmiddels is DAKA gegroeid tot een onderneming met 14 winkels, verspreid over het hele land, en de webwinkel DAKA.nl. Sinds het overlijden van Peter Dankaart in 2017 wordt het bedrijf geleid door zoon Jan-Peter en dochters Esther en Patricia.

Website: https://www.daka.nl/