De laatste hoop voor de naam 'Joop'!

"Vlinder! Maan! Wolfie! Komen jullie eten?" De namen die we onze kinderen geven, zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Met als gevolg dat het slecht gaat met de naam Joop in Nederland. Jopenbier luidt de noodklok en is een campagne gestart voor Joop-behoud. Is jouw naam Joop? Dan zoekt de craft brouwerij jou.



De naam Joop sterft uit. De populariteit neemt steeds verder af en de Nederlandse naam prijkt steeds minder vaak op een geboortekaartje. De laatste Joop-cijfers dateren uit 2016, volgens de website vernoeming.nl is de voornaam Joop in dat jaar aan slechts vijf jongens en in 2015 aan één meisje gegeven.



Ben jij een trotse Joop?



Jopenbier komt in actie en wil de voornaam Joop weer op de kaart zetten. Vanaf dinsdag 28 januari 2020 start Jopen een heuse Popie Jopie-campagne. De bierbrouwerij roept alle Jopen op zich te melden. Ben jij een Joop? Reageer via social media of via het aanmeldformulier en maak kans op een blits influencerpakket met Popie Jopie merchandise, zoals bijvoorbeeld een bucket hat, hoodie, bril en tote bag.



Dope Joop



Trek de hoodie aan, zet de beanie op en maak de look af met een bril en een Jopenbiertje. Zo tover je jezelf om tot een heuse Popie Jopie. Deel jezelf op social media met de hashtag #popiejopie om de naam weer populair, helemaal cool en wereldkundig te maken. Om de ultieme redding van de naam Joop de belonen, krijg je van ons een 6-gangen verrassingsmenu in de Jopenkerk voor twee personen, een bijpassend bierarrangement en een overheerlijk bierpakket om mee naar huis te nemen als je kunt aantonen dat jullie je pasgeboren kindje Joop of Jopie genoemd hebben!



MAKE JOOP DOPE AGAIN!



Campagne



De campagne is ontwikkeld door NEEW. Ruben Beijer, medeoprichter van NEEW: “Vorig jaar stond in het teken van de herpositionering van Jopen met een daarbij behorende nieuwe brand identity. Deze campagne is het startschot van een Anything but boring campagnejaar voor deze Haarlemse craft brouwer.”



Over Jopen



Het in 1944 geboren Jopen brouwt onder het motto 'Anything but boring'. Dat betekent dat alles wat uit de ketel van deze Haarlemse brouwerij komt lekker onverwacht en niet normaal lekker is. En mocht je Jopen ergens tegen het lijf lopen, dan belooft deze craft brouwer er alles aan te doen om elk laatste druppeltje dufheid uit je dag te persen.



Download het beschikbare beeldmateriaal via de volgende link: https://we.tl/t-iovsUzQbh1