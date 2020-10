Een bloedstollend verhaal…

In de periode rondom Wereld Trombose Dag, 13 oktober, vraagt de Trombosestichting jaarlijks aandacht voor trombose en iedereen die hierdoor getroffen wordt. In 2020 doen wij dit met de presentatie van het bloedstollende verhaal Kwaad Bloed. Bestsellerauteur Linda Jansma (o.a. Kwetsbaar, In Eigen Hand) schreef Kwaad Bloed exclusief voor de Trombosestichting. Het verhaal is vanaf 13 oktober gratis beschikbaar via bloedstollendverhaal.nl.



Aandacht voor longembolie



Bloedstollende spanning is heerlijk in verhalen. In het echte leven is het natuurlijk vreselijk als je bang bent voor je leven of dat van je naaste. Ieder uur krijgen 11 Nederlanders trombose, zoals bijvoorbeeld een hartaanval, longembolie of een beroerte. Toch weten nog te weinig mensen wat trombose is. Een van de ernstigste vormen van trombose - een longembolie - is helemaal onbekend. Jaarlijks krijgen 10 tot 12.000 mensen een ernstige longembolie. Ruim de helft van deze patiënten ontwikkelt blijvende lichamelijke en mentale klachten en raakt daardoor in een sociaal isolement; het post-longembolie syndroom. Op dit moment is er geen behandeling om dit te voorkomen. Longembolie treft vaak mensen in de bloei van hun leven.



Kwaad Bloed



Vlak voor de marathon van Amsterdam wordt toptalent Sylvie Bergmans ontvoerd. Van de hardloopster wordt alleen wat bloed gevonden. Particulier rechercheur Nikki Benjamins stort zich op de zaak, maar loopt daarbij haar ex-collega’s van de recherche behoorlijk in de weg. Kunnen ze de handen ineenslaan en Sylvie vinden voor het te laat is?



Thrillerauteur Linda Jansma schreef Kwaad Bloed exclusief voor de Trombosestichting: "Mijn vader kreeg twee keer een longembolie, waardoor ik weet hoe verraderlijk trombose is. Het is een bloedserieuze aandoening - jong en oud kunnen erdoor overlijden. Het werk dat de Trombosestichting doet is daarom heel belangrijk."



Gratis downloaden



Kwaad Bloed is vanaf dinsdag 13 oktober (Wereld Trombose Dag) gratis te downloaden via bloedstollendverhaal.nl als e-book of als luisterboek. Door dit verhaal vanaf Wereld Trombose Dag gratis aan te bieden hopen wij zo veel mogelijk mensen te bereiken. Wie het verhaal downloadt, ontvangt tevens informatie over trombose en longembolie.



Over de Trombosestichting



Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Snelle herkenning is belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. De Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over risicofactoren, herkenning en behandeling.



Onderzoek relatie tussen COVID-19 en trombose



De Trombosestichting Nederland is initiatiefnemer van een groot onderzoek naar de relatie tussen COVID-19 en trombose. Dit is noodzakelijk, omdat meer dan 50% van de patiënten op de IC trombose ontwikkelt met longembolie als meest voorkomende vorm. Alle grote ziekenhuizen werken mee aan dit onderzoek, wat uniek is in Nederland. De eerste analyse wordt binnenkort verwacht. Het antwoord heeft mogelijk ook gevolgen voor de behandeling en preventie van vormen van trombose niet veroorzaakt door COVID-19.