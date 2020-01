Zeven drijvende krachten achter de toekomst van de Europese FMCG markt

Vandaag heeft Nielsen (NYSE: NLSN) Global Connect haar voorspellingen bekendgemaakt over de zeven drijvende krachten die de toekomst van Europa's FMCG en retailmarkt in het komende decennium zullen bepalen. Deze toekomstgerichte onderwerpen met betrekking tot technologie en trends en van invloed zijn op de ontwikkeling van de consumptie van de Europese consument.



"Door gebruik te maken van de meest holistische, globale en voorspellende kijk op de koopgewoonten van consumenten verwacht Nielsen dat de 20’s een decennium zal worden gekenmerkt door evolutionaire veranderingen in de betrokkenheid van de consument op het gebied van technologie, toenemende versnippering van de consumentenwelvaart, vooruitgang in de personalisering van de detailhandel en opmerkelijke verschuivingen in de innovatiestrategieën om tegemoet te komen aan een nieuw tijdperk van bewuste, verbonden en onconventionele consumptie," zegt Johan Sjöstrand, President, Nielsen Connect, West & Central Europe and the Pacific.



ZEVEN DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DE TOEKOMST VAN DE EUROPESE FMCG- EN RETAILMARKT:



DE WERELDWIJDE UITROL VAN 5G



De hogesnelheidsconnectiviteit van 5G zal de manier waarop mensen winkelen veranderen en een revolutie teweegbrengen in het Internet of Things voor de detailhandel. Met 5G wordt het Internet of Things eindelijk een mainstream realiteit, waardoor eindgebruikers toegang krijgen tot meer gegevens, zonder vertraging.



DE GROEIENDE INKOMENSKLOOF VAN EUROPA



In het komende decennium zal de groei van de FMCG's tweezijdig zijn, aangezien de versnippering van de rijkdom zowel de premium- als de Value for Money zijde van de categorieën en markten aanzwengelt. Hoewel dit gunstig is voor de tegenovergestelde uiteinden van het waardespectrum, zal deze verschuiving de groei in het midden blijven eroderen. Bedrijven die zich op deze uitersten richten, zullen succes boeken.



E-COMMERCE ZAL EEN TWEEDE WIND DOEN WAAIEN VOOR HET EUROPEES HUISMERK



Naarmate het e-commerce landschap op de Europese markt volwassener wordt, verwachten we dat private label een tweede wind van groei zal gaan aanwakkeren. Met name binnen de discount retailers in Europa hebben de winkelmerken een plateau bereikt. Door het verzamelen van inzichten uit de Amerikaanse markt, maken online retailers een stap in de richting van het prioriteren van hun eigen labels boven merkartikelen.



DE EUROPESE CONSUMENTEN ZULLEN VERSCHUIVEN VAN PASSIEVE CONSUMPTIE NAAR INTERACTIEVE PARTICIPATIE



Het volgende decennium van de consumptie zal er een zijn van interactieve participatie, waarbij de wens van de consument om bijvoorbeeld meer duurzaamheid te bereiken, zal omslaan in actie. Uit Nielsen gegevens blijkt dat 58% van de Europese consumenten bereid is hun consumptiepatroon te veranderen om duurzaamheid te ondersteunen.



GEZONDHEID EN WELLNESS ZULLEN EEN STERKE BRON VAN DE EUROPESE GROEI ZIJN



De verkoop van gezondheid- en welzijnsproducten zal een hoge vlucht nemen naarmate de Europees bevolking steeds ouder wordt, uitgedaagd door gewichtsproblemen en luchtvervuiling, evenals gevoeligheid voor bewerkte producten en ongezonde ingrediënten. In het komende decennium zullen de Europeanen "beter voor u" producten eisen en bedrijven ertoe aanzetten om op een frisse, nieuwe manier te innoveren - door nieuwe ingrediënten en nieuwe bronnen van welzijn aan te boren.



EUROPESE CONSUMENTEN VERWACHTEN EEN GEPERSONALISEERDE RETAILERVARING



Personalisering zal ook in de jaren ‘20 een van de belangrijkste drijfveren blijven in retail. Als zodanig zullen bedrijven moeten blijven investeren in analytics en AI-tools om nieuwe manieren te vinden om aankopen van klanten terealiseren en te stimuleren, de winstgevendheid te vergroten en de loyaliteit van klanten te vergroten om beter te kunnen voldoen aan de snel veranderende smaken en behoeften van Europese consumenten.



TIJD ZAL DE NIEUWE VALUTA VAN KEUZE ZIJN



Steeds meer handel zonder barrieres in zowel de online- als de offlinewereld zal het spel voor de detailhandel veranderen. Snelheid en gemak zullen het gedrag beinvloeden en elke milliseconde die wordt bespaard, is winst.



Lees meer over dit onderwerp door onze infografiek "Seven Forces Driving the Future of Europe's FMCG and Retail Market" te downloaden.