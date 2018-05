Artsen zonder Grenzen behandelt 60 gewonden na vuurgevechten in de CAR

Opnieuw grote stroom gewonden in hoofdstad Centraal-Afrikaanse Republiek



Opnieuw zijn er hevige vuurgevechten uitgebroken in de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het gaat om de wijken PK5, het economische centrum van de stad, en Fatima. Zo’n 3 weken geleden vochten de VN-vredesmacht MINUSCA en de Centraal-Afrikaanse veiligheidstroepen ook al tegen lokale milities. Tientallen mensen werden verwond. Artsen zonder Grenzen heeft 60 gewonden behandeld.



Ziekenhuis bedreigd



De vuurgevechten startten gisteren, 1 mei. 5 gewonden werden direct in onze kraamkliniek in de wijk PK5 opgevangen. Zo’n 50 mensen, allen met schotwonden, worden verzorgd in het Artsen zonder Grenzen SICA ziekenhuis, op een andere locatie in Bangui. ‘Toen in de middag een ambulance met gewonden aankwam in ons ziekenhuis wachtte een boze groep mensen de ambulance op. Ze uitten bedreigingen naar onze kant en blokkeerden de toegang voor andere ambulances,’ vertelt Anne-Marie Boyeldieu, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen ter plaatse. ‘‘Er zijn maar 2 ziekenhuizen in Bangui die acute chirurgische zorg kunnen verlenen, en ons ziekenhuis is daar één van. We begrijpen dat mensen boos zijn, maar het is, juist in tijden van oorlog en conflict, van levensbelang dat iedereen medische zorg kan krijgen; ongeacht afkomst, religieuze of politieke overtuiging. Wij vragen iedereen daarom het recht op medische hulp te respecteren en ambulances, ziekenhuizen en alle andere medische hulpverleners hun werk te laten doen.’



Artsen zonder Grenzen in Bangui



Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische hulporganisatie die sinds 1997 gratis medische zorg in Bangui en omliggende provincies in de Centraal-Afrikaanse Republiek biedt.