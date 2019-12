Jet de Ranitz benoemd tot nieuwe CEO SURF

Om de samenwerking en innovatie op het gebied van ICT in het onderwijs en onderzoek ook de komende jaren optimaal te ondersteunen, heeft de ledenraad van SURF vanmiddag een aantal nieuwe bestuurders gekozen. Zo is Jet de Ranitz benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze rol vervult zij tevens de functie van CEO. De Ranitz, momenteel nog werkzaam als voorzitter College van Bestuur bij Hogeschool Inholland, komt voort uit de ledenorganisatie van SURF en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van onderwijs, onderzoek en cultuur.



SURF heeft grote ambities voor het realiseren van meer impact bij de digitalisering in het onderwijs en onderzoek. Om deze doelstellingen daadwerkelijk waar te kunnen maken, is een transparante organisatie nodig die efficiënt en effectief is ingericht op het gebied van besturing en samenwerking. Inmiddels is een reorganisatie gestart waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFsara en SURFnet per 1 juli 2020 zullen opgaan in één SURF-organisatie.



Een belangrijk onderdeel van deze transitie is de benoeming van een aantal nieuwe bestuurlijke posities. De ledenraad van SURF, die vanmiddag in de Utrechtse Jaarbeurs bijeenkwam, verwelkomde Jet de Ranitz als voorzitter van de Raad van Bestuur, tevens CEO van SURF. De huidige voorzitter College van Bestuur bij Hogeschool Inholland volgt hiermee per 1 mei 2020 Erik Fledderus op, die binnen het SURF-bestuur sinds 2015 de rol van voorzitter bekleedde.



Jet de Ranitz over haar overstap naar SURF: “De onderwijs- en onderzoeksagenda waarmee we in Nederland de digitale transformatie willen versnellen, is uitdagend en urgent. Ik was daar vanuit Inholland al nauw bij betrokken en wil er nu graag met SURF aan bijdragen dat we onze ambitie verwezenlijken. SURF speelt een cruciale rol; van basale IT-infrastructuur tot het ondersteunen van hightech innovatie bij onze leden. Ik zet hier graag mijn schouders onder.”



Om de nieuwe Raad van Bestuur van SURF te completeren, zal op korte termijn worden gestart met de werving van een Chief Operating Officer (COO) en Chief Innovation Officer (CINO). Deze procedures zullen naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden afgerond.



Tevens werden vandaag Harry van Dorenmalen (multicommissaris en voormalig Chairman IBM Europe) verkozen tot voorzitter van de RvC SURF met ingang van 1 maart 2020. Jan Lintsen (lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam) is de nieuwe voorzitter van de Ledenraad SURF per 11 december 2019, met Inge Grimm (lid College van Bestuur Hogeschool Windesheim) als vice-voorzitter.



Doede Vierstra, ad interim-voorzitter van de RvC bij SURF, is enthousiast over de benoemingen: “De RvC is van mening dat in de persoon van Jet de Ranitz iemand gevonden is die de medewerkers en leden van SURF kan inspireren en verbinden. Wij zijn ervan overtuigd dat Jet als ‘gezicht’ van SURF vertrouwen en draagvlak zal weten te creëren bij de diverse stakeholders van SURF: de medewerkers, onze leden en bij de politiek.”



Over SURF



SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Meer informatie: www.SURF.nl



Korte biografieën



Drs. Jet de Ranitz



Jet de Ranitz (1970) heeft als voorzitter veel werkervaring opgedaan in de publieke sector en beschikt over ruime vaardigheden in onder andere (her)positionering, veranderings- en stakeholdermanagement. In december 2014 trad zij aan als voorzitter van het College van Bestuur bij Hogeschool Inholland en nam daar het stokje over van Doekle Terpstra. Daarvoor was Jet de Ranitz onder andere voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Managing Director van het Nederlands Dans Theater en bekleedde zij enkele directiefuncties aan de Tilburg University.



Drs. Harry van Dorenmalen



Tussen 2005 en 2017 vervulde Harry van Dorenmalen (1950) de posities van algemeen directeur IBM Nederland en directeur IBM Benelux. Tevens was hij van 2010 tot 2017 Vice Chairman en Chairman bij IBM Europe. In deze functies heeft hij veel expertise opgebouwd op het gebied van business development, transformatie, informatietechnologie, marketing en communicatie. Momenteel is Harry lid van Raad van Commissarissen bij KPMG Nederland. Hij bekleedt de rol van voorzitter bij TopTeam Sport (Sportinnovator), de VNO-commissie ICT en bij de Raden van Advies van de Hogeschool van Amsterdam en LINKIT. Voor zijn maatschappelijke en internationale inzet is Harry van Dorenmalen in 2017 onderscheiden als officier in de Orde van Oranje-Nassau.



Drs. Jan Lintsen



Jan Lintsen (1962) is sinds 2017 lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam. Eerder was Jan lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, waar hij verantwoordelijk was voor het financieel beleid, IT, facilitaire zaken, planning en control. Ook heeft hij ruim 27 jaar in verschillende functies bij de Rijksoverheid gewerkt op het terrein van beleid, financiën en bedrijfsvoering.



Drs. Inge Grimm



Voordat Inge Grimm (1969) in 2017 toetrad tot het College van Bestuur bij Hogeschool Windesheim, was zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie was Inge verantwoordelijk voor verschillende businessunits en leerstoelgroepen. Daarvoor werkte zij onder andere als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en business manager bij sociale werkvoorziening Permar.