CompaNanny en Join for Joy werken samen aan een betere wereld

Kinderopvangorganisatie CompaNanny en Join for Joy investeren samen in nieuwe generaties. Als onderdeel van een bredere samenwerking gaan twee CompaNanny medewerkers in november mee naar Kenia voor de Kick-off van het Sport- en spelprogramma van Join for Joy voor basisschoolleerlingen in moeilijk te bereiken gebieden.



CompaNanny en Join for Joy

De organisaties delen de overtuiging dat investeren in nieuwe generaties bijdraagt aan een betere wereld. CompaNanny is een innovatief, groeiend bedrijf en biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan op 23 locaties in Nederland. Join for Joy ondersteunt basisscholen op het platteland van Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi bij het implementeren van een Sport- en spelprogramma. Volgens hen draagt sport en spel op school bij aan betekenisvol onderwijs voor ieder kind.



In 2018 hebben de organisaties, in het kader van het 15-jarig lustrum van CompaNanny, voor het eerst samengewerkt. Twee pedagogisch medewerkers van CompaNanny zijn toen als vrijwilliger met een team van Join for Joy meegereisd naar de Kick-off in Oeganda. Marije, werkzaam op CompaNanny Zuidas, denkt nog veel terug aan deze bijzondere trip: “Het was een onvergetelijke, leerzame ervaring die me heeft geïnspireerd. CompaNanny en Join for Joy hebben een soortgelijke visie waarin ze elkaar versterken. De samenwerking biedt hele mooie kansen voor de ontwikkeling van kinderen in Afrika én medewerkers van CompaNanny.”



Kick-off in Kenia

Het Sport- en spelprogramma van Join for Joy wordt altijd gestart met een vijfdaagse training. Praktijk oefeningen worden afgewisseld met theorie. Zo krijgen leraren inzicht in hoe belangrijk sport is voor de ontwikkeling van kinderen en ervaren zij tegelijkertijd hoeveel plezier je aan sport en spel kunt beleven. 24 leerkrachten van 6 verschillende basisscholen uit Kenia worden opgeleid door een team van 8 trainers. Aan het einde van de week wordt de opgedane kennis in de praktijk getoetst tijdens de sportdagen waar meer dan 600 kinderen aan mee doen.



Spel heeft een positief effect op de fysieke, sociale en mentale ontwikkeling van kinderen. Spelen is leuk en het motiveert kinderen naar school te komen en op school te blijven. Sport is een krachtig middel voor kansarme kinderen om zich te ontwikkelen tot geschoolde en betrokken leden van hun gemeenschap. Spelenderwijs leren maakt school een vrolijke en veilige plek voor kinderen.



Elkaar versterken

Het delen van specifieke kennis, kunde en ervaring vormt de basis van de samenwerking tussen de organisaties. Deelname aan de Kick-off is voor medewerkers van CompaNanny een unieke kans om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Tegelijkertijd zetten zij hun pedagogische expertise in om kinderen sport te laten beleven en basisschooldocenten te inspireren. Dit initiatief past bij de rol van CompaNanny als kennisdeler. De komende periode ligt de focus op het uitbouwen van de samenwerking.