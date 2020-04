Eerste Walstroomkasten in Europa die voldoen aan Duits ijkrecht

Het Duitse nationale meetinstituut (PTB) heeft Seijsener de "Baumusterprüfbescheinigung" toegekend voor Seijseners Walstroomkasten. Hiermee is het Zaanse bedrijf de eerste fabrikant van Walstroom voor schepen in Europa die dit ‘Eichrecht’ certificaat toegewezen heeft gekregen. In samenwerking met partner Involtum zijn zowel de hard- als software dusdanig ontwikkeld, dat Seijsener haar klanten een eerlijke, transparante en traceerbare transactie garandeert.



Wat houdt dit nu in?

Iedere bezitter van een elektrische auto herkent dit ongetwijfeld. De accu is dringend aan een oplaadbeurt toe en je zoekt het dichtstbijzijnde openbare laadpunt op. Uiteindelijk sluit je de auto aan en start de laadbeurt met een oplaadpas. Aan het einde van de maand volgt een rekening waarop staat hoeveel stroom en tegen welke kWh-prijs je op het betreffende laadpunt hebt verbruikt. In Duitsland werkt dit echter anders. Daar dient informatie die wordt verzameld bij een laadsessie zeer gedetailleerd en transparant zijn voor de gebruiker. Dit betekent dat er dus behoorlijk wat eisen worden gesteld aan de meter.



Klopt de meterstand, worden de meterstanden veilig uitgelezen en overgedragen en klopt de rekening die de gebruiker van een stroomvoorziening ontvangt. In Duitsland dienen stroomvoorzieningen zoals laadpunten voor auto’s en walstroom zodanig te worden ingericht dat de gebruiker zekerheid heeft dat deze 3 punten perfect zijn geregeld. Hier mogen dan ook uitsluitend voorzieningen voor E-mobiliteit worden geplaatst als deze volledig voldoen aan het strenge Duitse ijkrecht. Voor het laden van elektrische auto’s kunnen reeds een aantal partijen ijkrechtconform laden in Duitsland aanbieden. Voor Walstroom waren daarentegen nog geen ijkrechtconforme voorzieningen beschikbaar, onder meer omdat aan walstroomvoorzieningen een aantal extra eisen wordt gesteld ten opzichte van de autolaadinfrastructuur.



Eerste Walstroomvoorzieningen in Noord Rijn Westfalen

Bas Durieux, directeur van Seijsener: “We zijn erg verheugd en ontzettend trots dat wij Eichrecht gecertificeerd zijn. Dit is een belangrijke stap om onze positie op de Duitse markt voor Walstroom verder te versterken. Op dit moment worden, na een gewonnen aanbesteding, door het consortium Seijsener - Involtum ruim 120 walstroomvoorzieningen geïnstalleerd langs de kanalen en rivieren in Noord Rijn Westfalen. De kasten voldoen als eerste in Europa aan het Duitse ijkrecht. Het onderschrijft onze toewijding en drive om markten in heel Europa te bedienen met inachtneming van de lokale regelgeving.”



Wat betekent dit voor de Nederlandse markt

Ook voor de Nederlandse markt kunnen nu walstroomkasten die voldoen aan het strenge Duitse ijkrecht worden geleverd. Dit komt op een bijzonder goed moment aangezien het kabinet onlangs heeft aangegeven de komende tien jaar 5 miljard vrij te maken voor de strijd tegen de stikstofcrisis. Een gedeelte hiervan is bestemd voor extra maatregelen zoals Walstroom voor de scheepvaart. De combinatie Seijsener Involtum verkeert daarmee op dit moment als enige partij in Europa in de unieke positie om gebruikers van Walstroom volledige zekerheid te geven dat wat de gebruiker in rekening wordt gebracht, ook daadwerkelijk klopt. Desgewenst kan de technologie ook worden toegepast in andere producten zoals autolaadpalen, stroomvoorzieningen voor jachthavens evenals marktstroom.