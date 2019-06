SeniorWeb sluit zich aan bij Alliantie Digitaal Samenleven

Utrecht, 4 juni 2019 – SeniorWeb heeft zich aangesloten bij de Alliantie Digitaal Samenleven. De alliantie is een groep van publieke en private organisaties die wil bijdragen aan een inclusieve digitale samenleving. Doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen om alle mensen, jong en oud, in staat te stellen mee te blijven doen in de digitaliserende samenleving. De alliantie zal de aanpak continue toetsen aan de maatschappij.



Alliantie Digitaal Samenleven



In maart 2019 is de Alliantie Digitaal Samenleven gepresenteerd tijdens de Conferentie Nederland Digitaal door Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en prinses Laurentien. Het was de eerste keer dat zo veel verschillende perspectieven bijeenkwamen rondom het urgente en complexe vraagstuk van inclusie en balans in een digitale samenleving: van onderwijs tot het bedrijfsleven en van de overheid tot de wetenschap. Inmiddels hebben 40 organisaties, waaronder SeniorWeb, zich bij de alliantie aangesloten. Dit zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, private organisaties met maatschappelijke doelstellingen, uitvoeringsorganisaties van de overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van VWS.



SeniorWeb en digitale inclusie



Voor SeniorWeb is aansluiting bij de alliantie een logische stap. SeniorWeb richt zich namelijk al bijna 23 jaar op het verbeteren van digitale vaardigheden van senioren, zodat zij kunnen blijven meedoen in de maatschappij en niet achterblijven. Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb, geeft aan waarom deze alliantie zo belangrijk is: 'Digitale ontwikkelingen gaan snel en niet iedereen kan deze bijhouden. Er zijn nog meer dan een miljoen Nederlanders die niet digitaal vaardig zijn, dit zijn natuurlijk veel ouderen maar bijvoorbeeld ook veel laaggeletterden. Digitale vaardigheden zijn essentieel voor iedereen om mee te kunnen doen, ze vergroten je wereld en zelfredzaamheid. SeniorWeb wil hier graag een bijdrage aan leveren’.