Van Oord versterkt MARIN Stakeholders Association

Deze week werd maritieme aannemer Van Oord lid van de MARIN Stakeholders Association (MSA). In Rotterdam tekenden Paul Verheul van Van Oord en MARIN-directeur Bas Buchner de contracten hiervoor in het bijzijn van MARIN Raad van Toezicht-voorzitter Rob Verkerk. De MSA is een unieke samenwerking tussen een kennisinstelling en haar sector, waarbij door deelname aan een garantiefonds en de MARIN Adviesraad sprake is van langetermijnverbondenheid. Daarnaast is Van Oord’s COO Paul Verheul toegetreden tot de MARIN Raad van Toezicht als vertegenwoordiger van de bedrijven in de MSA.



Bas Buchner: “We zijn erg blij dat Van Oord op deze manier de band met MARIN verder wil versterken. Vrijwel alle innovatieve schepen van Van Oord zijn bij MARIN onderzocht en getest. Het is goed om deze lange samenwerking nu te verankeren met een MSA-lidmaatschap. De 15 maritieme bedrijven vormen met elkaar een garantiefonds en zijn actief betrokken bij de MARIN Adviesraad die richting geeft aan het onderzoek bij MARIN, zodat dit optimaal is afgestemd op de behoeften van de maritieme sector. Het lidmaatschap van Van Oord versterkt de MSA en Adviesraad met kennis en vragen rond baggeren en offshore installatie.”



Paul Verheul van Van Oord: “Als onafhankelijke kennispartner draagt MARIN bij aan het schoner en slimmer maken van de maritieme industrie. Dit vinden wij belangrijk. Als Van Oord werken wij aan nieuwe innovaties binnen onze vloot en onze offshore operaties. Deze verbintenis stimuleert kennisuitwisseling en draagt bij aan een duurzame industrie.



Over Van Oord:



Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. In 2018 vierde de onderneming zijn 150 jarig bestaan en werd het predicaat Koninklijk toegekend.



Over MARIN:



Het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) is gestart in 1932 en richt zich op het schoner, slimmer en veiliger maken van schepen en het duurzaam gebruik van de zee. Dit doet zij met haar geavanceerde testfaciliteiten, simulatoren, berekeningen, metingen en adviezen. MARIN is gevestigd in Wageningen en is het grootste onafhankelijke maritieme research instituut ter wereld (400 mensen). De huidige leden van de MARIN Stakeholders Association zijn Royal IHC, Damen Shipyards, A.P. Møller-Maersk, Shell, Heerema Marine Contractors, Bluewater Energy Services, SBM Offshore, Wärtsilä Netherlands, Wagenborg Shipping, Imtech Marine & offshore, Huisman Equipment, Boskalis, FEADSHIP, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Wageningen.