Onderzoek: collega’s meest, reistijd minst gemist door thuiswerk

Mensen die vanwege de corona maatregelen thuiswerken missen het menselijk contact het meest. Dat blijkt uit onderzoek van Another Cookie uitgevoerd door onderzoeksbureau Diversions. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan contact met collega’s (45%) en klanten (15%) te missen. Minst gemist wordt de reistijd.



Het onderzoek werd gehouden onder een panel van 100 respondenten en getoetst en verdiept aan de hand van Google-data. Dit leverde verrassende inzichten op. Jochem Snels van Another Cookie: “We zien dat mensen collega’s missen, maar ze leggen zich daar niet bij neer. Ze gaan actief op zoek naar oplossingen.” In Google leidde het tot een verdrievoudiging van het aantal zoekopdrachten naar online chatmogelijkheden. Het complete onderzoek kan worden aangevraagd op onderzoek.anothercookie.nl.



Top 5 - meest en minst gemist



Wat missen medewerkers het meest? Naast contact met collega’s en klanten, is dit: een (3) goede werkplek en (4) lunch op kantoor. In enkele gevallen (5) wordt goede koffie gemist. Minst gemist is naast reistijd; (2) vergaderen, (3) slechte koffie, (4) contact met collega’s en (5) klantcontact.



Toetsing met HR-professional



Another Cookie vroeg de ervaren HR Manager Antoinette Vertommen (Ictivity) om haar reactie op de uitkomsten. Vertommen: “Thuiswerken blijkt in ons bedrijf geen probleem. We geven wel extra aandacht aan het persoonlijke contact. Je moet in deze tijd oppassen dat samenwerking niet te zakelijk wordt.”



Wat verwacht ze voor de toekomst? “Nu we zien hoe effectief werken op afstand kan zijn, is het logisch dat personeel straks de files gaat mijden. Het is zonde daar tijd aan te verspelen, terwijl we nu zien dat er een uitstekend alternatief is. Thuis starten en na de spits op pad gaan.”



Over het onderzoek



Another Cookie is specialist in de levering van koffie en thee op werkplekken. Om te weten wat er speelt op de werkvloer heeft het bedrijf een eigen werknemerspanel opgericht: De 100°. Ieder kwartaal wordt hen een nieuw, actueel vraagstuk voorgelegd.