OSB: Hygiëne moet hoog op de onderwijsagenda blijven staan



Extra schoonmaak in het basisonderwijs loont. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van het Platform Onderwijs van OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten). In het Schoonmaakprotocol voor het Basisonderwijs staat expliciet het advies voor dagelijkse intensieve schoonmaak. ‘We zien dat dit werkt’, aldus Piet Adema, voorzitter OSB: ‘Scholen krijgen afhankelijk van onder meer het aantal klassen een geldbedrag van de overheid. Van deze lumpsum financiering moeten scholen onder andere de schoonmaak betalen. Om op langere termijn zo veel als mogelijk vrij te blijven van corona en andere virussen, roepen wij scholen op om een deel van deze financiering blijvend in te zetten voor extra intensieve schoonmaak van met name contactoppervlakken en aanraakpunten. Goede schoonmaak maakt het immers mogelijk dat Nederland beetje bij beetje uit de lockdown komt. Hygiëne moet hoog op de agenda blijven staan.’



‘Wat schoon is, blijft langer schoon’



In het Platform Onderwijs zitten leden van OSB, die gespecialiseerd zijn in schoonmaak in het basisonderwijs. Björn Matthijsse van Stoffels Bleijenberg is lid van dit platform: ‘Mijn collega’s zien in het onderwijs dat wat schoon is, langer schoon blijft. Dit komt niet alleen doordat sanitair en contactpunten, zoals deurklinken, extra worden schoongemaakt, maar doordat het schoner is, doen mensen, ook leerlingen, meer hun best om de boel schoon te houden. Hygiëne is echter niet alleen nu, in het corona-tijdperk belangrijk, ook met het oog op de toekomst moet goede schoonmaak een prioriteit blijven.’



Schoonmaak ontzorgt



Intensieve schoonmaak door een professioneel schoonmaakbedrijf ontzorgt bovendien de leraren en verlaagt hun werkdruk. Wanneer er extra schoonmaak nodig was, viel dit in de portefeuille van de docenten. Door de (extra) inzet van een professioneel schoonmaakbedrijf, hebben de leerkrachten hier geen omkijken meer naar en kunnen zij zich dus volledig focussen op het lesgeven.



Protocollen



Schoonmaken is en blijft belangrijk, zeker nu tijdens de 1,5 meter-economie. Om ondernemers uit verschillende sectoren bij te staan, heeft OSB protocollen ontwikkeld, waarin handvaten worden geven voor goede schoonmaak. De verschillende protocollen zijn overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM.



#Schoonmaaktmogelijk



Nederland mag beetje bij beetje meer buiten de deur gaan doen. Sectoren starten weer op, de ene sector wat sneller dan de andere. Voor iedereen geldt dat schoonmaak daarbij aan de basis staat en er een essentieel onderdeel van is. Juist de schoonmaak maakt het voor iedereen mogelijk om weer aan het werk te gaan. Om het belang ervan voor het voetlicht te brengen, is OSB de campagne #SchoonMaaktMogelijk gestart.