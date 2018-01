StaffingGroep sluit Convenant Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Op donderdag 21 december heeft De Staffing Groep het Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend met de Belastingdienst. Met het convenant versterkt De Staffing Groep haar relatie met de Belastingdienst. Het convenant is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. De basis voor deze samenwerking ligt in de kwaliteit van de fiscale beheersing binnen De Staffing Groep (tax control framework).



Het is voor De Staffing Groep de volgende stap om richting haar opdrachtgevers te bevestigen dat compliance tot haar primaire verantwoordelijkheid behoort. Naast de bestaande keurmerken als ISO9001-2015, MvO prestatielader 4 en NEN 4400-1 ziet De Staffing Groep het convenant als een aanvulling op haar kwaliteit.



Door vooraf goede afspraken te maken met de Belastingdienst over haar (fiscale) procesinrichting is De Staffing Groep in staat optimale fiscale zekerheid te bieden aan al haar stakeholders.



Marc Nijhuis, CFO van De Staffing Groep, “De Staffing Groep verwacht de komende jaren nog een aantal complexe fiscale vraagstukken op haar pad tegen te komen die om een intensievere samenwerking met de Belastingdienst vraagt om te komen tot een juiste inrichting. Het is dan een voordeel dat met het convenant ook ruimte is om direct met de Belastingdienst in contact te treden om vooraf zaken te kunnen afstemmen”.



Over De Staffing Groep



Met haar drie labels is De Staffing Groep een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit van Nederland. Het grootste label is IT-Staffing, gespecialiseerd in detachering van IT-specialisten op vrijwel ieder vlak. IP-Staffing is expert op flexibel inzetbare professionals op het gebied van Human Resources, Legal, Financials, en Marketing en Communicatie. De consultants van GP-Staffing zijn gespecialiseerd in verschillende management- en beleidsterreinen en weten de weg in politiek-bestuurlijk Nederland.



De Staffing Groep had in 2016 een omzet van 391 miljoen euro en is gevestigd te Nieuwegein.