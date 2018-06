Interieurwinkel Pand Breukelen breidt uit met 2 ondernemers

Vanaf 1 juni zal Pand Breukelen worden uitgebreid met het aanbod van More Brocante en Mancave Mantique. Pand Breukelen is sinds 2 jaar dè verzamelplek voor brocante en vintage industrieel. Meerdere ondernemers bieden een breed aanbod van meubilair tot accessoires in een authentieke omgeving. Met ruim 300 vierkante meter gevuld met uniek meubilair en accessoires, biedt het voor ieder interieur een aanbod.



Op 1 juni sluiten de twee ondernemers aan bij het samenwerkingsverband. Deze ondernemers versterken het aanbod van brocante en vintage industrieel. De deelnemers van het eerste uur Op Rozen Zitten en StroeF81 blijven ook in Pand Breukelen deelnemer.



Feestelijk openingsevenement

Op 30 juni zal de nieuwe samenstelling van Pand Breukelen feestelijk geopend worden. Met muziek, drankjes en versnaperingen zal het hernieuwde Pand Breukelen aan iedereen getoond worden en is het verbrede aanbod te koop. Zowel binnen het pand als het buitenterrein zullen voor de gelegenheid feestelijk aangekleed worden. De pers en relevante bloggers en vloggers worden hierbij van harte uitgenodigd.



Deelnemers vanaf 1 juni

Pand Breukelen is vanaf 1 juni 2018 een initiatief van:

Op Rozen Zitten

StroeF81

More Brocante

Mancave Mantique

More Brocante heeft een breed assortiment van Frans brocante en is tevens agent van Couleur Chanvre en Maison Carrée. Begonnen vanuit Gouda, brengt More Brocante het aanbod nu ook naar Breukelen. Daarnaast neemt More Brocante ook deel aan verschillende brocantefairs door heel Nederland. (www.morebrocante.nl)

Mancave Mantique reist door heel Europa en zoekt, vindt en ontwerpt vintage industriële interieurstukken en accessoires. In de werkplaatsloods in Hilversum creëert Mancave Mantique unieke vintage industriële items, gemaakt van authentieke materialen, die in Pand Breukelen aangeboden worden. Tevens heeft Mancave Mantique ook accessoires voor een industriële sfeer van winkel of horeca. (www.mancave-mantique.nl)

Op Rozen Zitten heeft een breed aanbod van Frans brocante en is ook regelmatig aanwezig op de vele brocante markten door heel Nederland. Daarnaast heeft Op Rozen Zitten ook een uitgebreid assortiment groen. (www.oprozenzitten.nl)

Stroef81 gaat met grote regelmaat op pad door Oost-Europa op zoek naar unieke stoere items, ook België en Frankrijk worden niet overgeslagen. Door het brede assortiment van vintage industriële interieurstukken, de vele oude fabriekslampen en de bijpassende accessoires is StroeF81 ook zeer geschikt voor projectmatige inrichting van horeca gelegenheden, kantoor- en winkelpanden. Het leveren van grotere aantallen behoort altijd tot de mogelijkheden. (www.stroef81.nl)