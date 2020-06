Snappet en SMART Technologies bundelen krachten

Het grootste adaptieve onderwijsplatform Snappet en de wereldmarktleider in interactieve displays SMART Technologies bundelen hun krachten. Basisscholen halen met deze nieuwe alles-in-één oplossing de laatste technologie en innovaties in de klas die ervoor zorgen dat de leerresultaten van leerlingen worden bevorderd. De hardware en software van SMART hebben directe interactie met Snappet devices, waardoor scholen gemakkelijk gebruik kunnen maken van interactieve instructies, verwerkingsopgaven, (adaptieve) oefenopgaven en ook hebben zij ongelimiteerde toegang tot digitaal lesmateriaal voor alle basisschoolvakken.



Optimale interactiviteit, gezamenlijke ontwikkelingen en kostenbesparing voor scholen



De samenwerking richt zich op het naadloos laten samenwerken van alle technologie in de klas (digibord, devices van leerlingen, oplaadstations en onderlinge verbinding) en zal zorgen voor een kostendaling voor scholen door het gebundelde aanbod. Scholen profiteren direct van een financieel voordeel van ongeveer € 1.000, - per klas als ze Snappet en SMART samen aanschaffen. SMART en Snappet zullen samen innoveren met als doel het (digitaal) interactief lesgeven te vergemakkelijken en de leerresultaten te vergroten voor alle leerlingen.



Over Snappet



Sinds 2012 is Snappet uitgegroeid tot het grootste adaptieve onderwijsplatform voor het basisonderwijs. Snappet biedt adaptieve en kerndoel-dekkende lesstof voor negen kernvakken en geeft leerkrachten meer grip en inzicht. In combinatie met de beste lesstof zorgt dit voor meer leerresultaat voor iedere leerling, ongeacht zijn of haar niveau.



Over SMART Technologies



Al meer dan 30 jaar werkt SMART samen met leraren en leerlingen, waardoor de producten aansluiten op de behoeften van het onderwijs en de leerresultaten verbeteren. SMART Board® interactieve touchscreens worden wereldwijd in meer dan 3 miljoen klaslokalen gebruikt en zijn speciaal ontwikkeld om onderwijsmethoden te ondersteunen.