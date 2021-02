Dome Vrijheidsmuseum in Groesbeek in volle glorie hersteld

Dakconstructie weer in vorm na hevige sneeuwval



In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 februari jongstleden is de luchtgedragen Dome van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek plaatselijk ingezakt boven de entreehal. Door hevige sneeuwval, in combinatie met een sterke oostenwind, ontstond er een ophoping van stuifsneeuw op het dak aan de westzijde van het museum. Het eerste aanzicht was verontrustend, maar een week later is de Dome van het museum weer volledig in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. De kenmerkende parachutevorm is terug en er is geen schade ontstaan aan de collectie en de inventaris. Wel is er enige materiële schade aan enkele installatie-onderdelen.



Het duurzame en modern-technologische museumgebouw werd geopend in september 2019. Groesbeek had toen en nu nog steeds de primeur: het gebouw is in zijn soort het eerste en enige ter wereld. Het geavanceerde dak, een Shaded Dome, bestaat uit een geïsoleerde luchtgedragen hal, een netwerk van staalkabels en een van hi-tech textile gemaakte overkapping.



Daarnaast is het museum volledig aardgasvrij. De warmte- en koudevoorziening wordt gerealiseerd door warmtepompen. Een deel van de elektrische energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Het museum heeft het hele jaar door een aangenaam klimaat; in de zomer zorgt het dubbele ‘tropendak’ voor de nodige koeling. De bouwwijze heeft een zeer lage CO2 footprint en past in de nieuwe MPG-norm (Milieu Prestatie Gebouwen).



Het Vrijheidsmuseum bereikt een hoogte van 12 meter en vertoont een sterke gelijkenis met een enorme parachute. Deze herinnert aan de dropping van duizenden Amerikaanse parachutisten op de landingsterreinen langs de Wylerbaan en op Klein Amerika in Groesbeek op 17 september 1944 en aan de slagvelden van het grote Rijnlandoffensief op 8 februari 1945.



Het Vrijheidsmuseum was er zich van bewust dat met de komst van de extreme weersomstandigheden in het weekend 6 en 7 februari jongstleden, een generale repetitie voor de deur stond. Dat is inherent aan een nieuw bouwconcept. Nu weten we meer. Het plaatselijk inzakken van de luchtgedragen Dome ten gevolge van de hevige sneeuwstorm werd door een snelle sneeuwruimactie tot stilstand gebracht. Een systeem van luchtslangen voorkwam voorts door middel van warmteverspreiding verdere samenballing van sneeuw. Tegelijkertijd werd de luchtdruk geleidelijke weer opgevoerd, waarna de Dome flexibel herrees en zijn oorspronkelijke vorm terugkreeg.



Het museumgebouw heeft de enorme sneeuwbelasting doorstaan. Het Vrijheidsmuseum blijft trots op het unieke bouwconcept dat in alle opzichten blijkt te werken. Shaded Dome Technologies, bestaande uit architectenbureau ZJA, Poly-Ned en Royal HaskoningDHV, zijn de bedenkers, ontwikkelaars en leveranciers van de Shaded Dome.



Het Vrijheidsmuseum is dankbaar voor de hulp die het heeft mogen ontvangen van alle betrokken bedrijven en organisaties. We voelden bij eenieder de grote bereidheid ook ‘hun’ museum te helpen: de Brandweer van de gemeente Berg en Dal, Van Kesteren en Loonbedrijf Groesbeek. Tezamen met de specialistische kennis van Shaded Dome Technologies, Megens Installaties, Nikkelen Elektrotechniek en de inzet van de hoogwerkers van Bakker Groesbeek werd het gewenste resultaat bereikt.



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl; www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal



Instagram: /vrijheidsmuseum; LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum