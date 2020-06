Huski kan weer met volle bussen reizen met aangepast ventilatiesysteem

Houten, 17 juni 2020 – Huski Reizen, de grootste schoolvervoerder van Nederland, is de afgelopen maanden intensief bezig geweest om zich voor te bereiden op de zogeheten “nieuwe werkelijkheid”. Uitgangspunt voor het bedrijf is dat, zodra de kinderen weer samen in de klas kunnen zitten, ook het reizen met Huski weer mogelijk moet worden. Zonder gedoe met aantallen, plexiglas, de anderhalve meter, mondkapjes et cetera, met een touringcar waarbij het verspreiden van ziektekiemen tot een minimum wordt beperkt door een goed werkend ventilatiesysteem.



Jeroen Kassing, eigenaar Huski Reizen:



“Op het Van Hool Servicepunt bij Kassing Tours te Bunnik kregen wij de vraag welke aanpassingen nodig zijn om touringcars Corona-proof te maken. De grootste uitdaging hiervoor is de ventilatie en luchtcirculatie in de touringcar. Rondpompend lucht in een touringcar is niet goed, de ziektekiemen verspreid je namelijk door het airconditioningsysteem. Maar zonder airconditioning stijgt de temperatuur in de touringcar tot hoge waarden, waardoor ook een ongezonde situatie ontstaat. Wij willen een situatie creëren die gelijk of het liefst beter is dan de luchtbehandeling in een vliegtuig. Maar wat moet er dan gebeuren? De oplossing hiervoor is het aanpassen van de luchtinvoer en -uitvoer met een koeling ertussen, en dit allemaal zonder rondcirculatie. Dus “verse lucht” de bus in en “vervuilde lucht” er weer uit. Ik wil jullie allerlei technische details besparen, maar dit stukje technisch vernuft heet HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning). Dit stukje vernuft hebben wij samen met de technische afdeling van Van Hool en hun technische man in Nederland (Michael Jansen) bedacht en uitgevoerd.



Wat voor ons erg fijn was dat Van Hool, één van de grootste touringcarleverancier van de Benelux, hier een echte studie van heeft gemaakt. Zij hebben weken opgesloten gezeten om alle ins en outs van deze oplossing op papier te zetten, zowel de technische- als implementatie-aspecten. Uiteindelijk is het gelukt om een touringcar conform de wensen volledig aan te passen. Deze aanpassing bestaat uit upgrades in het besturingssysteem van de airconditioning-unit en het aanpassen van de in- en uitlaatluchtkleppen van dit systeem. En we hebben onze doelstelling behaald. Zo kan een vliegtuig 3 keer per uur de lucht in het toestel verversen. Met onze HVAC kan dit in een touringcar minimaal 3, maar ook 5, 7 of zelfs 10 keer! Komt nog bij dat je bij een vliegtuig over verversen spreekt, bij een touringcar met HVAC is het schone lucht toevoeren. Al met al een aanzienlijke verbetering ten opzichte van hetgeen bij vliegtuigen mogelijk is.



Het nieuwe systeem kan in principe ingebouwd worden in elke touringcar of stadsbus, dit is wel afhankelijk van het besturingssysteem en de leeftijd van de touringcar. Zo kan een Van Hool touringcar tot 100% verse lucht toe laten voeren, de andere merken tot 80% verse lucht. Momenteel worden door Van Hool op grote schaal touringcars aangepast. Volgens enkele belangenorganisaties van de reisbranche en grotere touroperators kan reizen (met mondkapjes) tevens de doorbraak zijn van het stoppen van faillissementen in de reissector, voor zowel de touringcarbedrijven als de reisorganisaties.”