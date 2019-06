SnowWorld lanceert vernieuwd merk met hulp van Springbok

Het is volop zomer, maar bij Springbok zitten ze al helemaal in de wintersportsferen. Dit ambitieuze digitale bureau, met vestigingen in Amsterdam, Mechelen en Parijs, haalde na een pitch de rebranding van SnowWorld binnen en mocht er meteen een abricampagne voor Adventure Valley, het andere merk binnen de SnowWorld groep, aan koppelen.



SnowWorld, de beursgenoteerde Nederlandse exploitant van indoorskihallen, is bij ons vooral bekend van de piste in Zoetermeer en Landgraaf. Maar het bedrijf, dat Marc Coucke als meerderheidsaandeelhouder heeft, is actief in heel Europa. Door slimme overnames van concurrenten in Nederland en Duitsland is SnowWorld vandaag uitgegroeid tot Europese marktleider in indoorskiresorts. Het bedrijf heeft daarnaast ook andere experience centers, zoals outdoorklimparken, een indoorskydivinghal en een icekartingbaan in het aanbod.



Die snelle groei en uitbreiding van de activiteiten vroegen om een grondige rebranding. In het licht van de verdere groeiplannen wilde SnowWorld zijn merk laden als dé provider van uitzonderlijke ervaringen. Op termijn wil SnowWorld een bepalende rol spelen in een veel breder marktsegment van de toeristische sector. Om de juiste brandingpartner te vinden werd een competitie uitgeschreven.



Springbok won die brandingpitch met een concept dat vertrekt van de werklijn 365 dagen van onvergetelijk avontuur. “We zagen SnowWorld als een luchthaven”, vertelt Alexander Cha’ban, managing partner en creative director van Springbok.“ Je stapt door het hoofdgebouw en hop; je belandt in een andere wereld. De huisstijl heeft daarom iets heel functioneels gekregen. Het avontuur zit niet in de grafiek. De hele branding creëert vooral een gevoel van spanning en anticipatie voor wat komen gaat.”



“Bij SnowWorld gaat het trouwens niet alleen om de sport”, vervolgt Alexander Cha’ban. “Ook de andere aspecten van de experience – de bars, de restaurants, de overnachtingen… zijn in dezelfde lijn. Onze nieuwe branding adapteert zich flexibel aan al die andere invullingen, zonder ooit haar essentiële identiteit te verliezen. Het zal altijd een herkenbare en tijdloze eenheid blijven.”



Wim Hubrechtsen, de CEO van SnowWorld, bevestigt dat SnowWorld zich meteen herkende in het voorstel van Springbok: “Met de nieuwe investeringen willen we wintersport voor iedereen toegankelijk maken en de gastbeleving naar een nog hoger niveau te tillen: SnowWorld 2.0 zeg maar. Springbok heeft die briefing goed begrepen en naar een eigentijdse-, toekomstgerichte beeldtaal vertaald.”



Alexander Cha’ban geeft nog eens aan wat SnowWorld zo uniek maakt: “Bij SnowWorld dompel je jezelf echt onder in een andere wereld. Je wordt uitgedaagd om een andere kant van jezelf te leren kennen. Bange mensen gaan bijvoorbeeld klimmen en beseffen dat ze meer durven dan dat ze dachten. Dat is een veel persoonlijkere ervaring, een groei-ervaring. Dat is het grote verschil tussen een SnowWorld en een Efteling- of een Disney themapark.”



De samenwerking tussen Springbok en SnowWorld is inmiddels van start gegaan. De nieuwe huisstijl is af en het nieuwe logo is op 24 juni officieel voorgesteld. Tegen de start van het nieuwe skiseizoen worden alle vestigingen van SnowWorld aangekleed volgens de nieuwe look. SnowWorld heeft Springbok ondertussen ook in de arm genomen als communicatiepartner. Op de lanceringsdag van de nieuwe branding startte een abricampagne in Zuid-Limburg (NL) voor Adventure Valley, het het grootste klimpark van Europa in Landgraaf, dat ook deel uitmaakt van de groep.