Cubaanse musical ‘Carmen La Cubana’ komt naar DeLaMar Theater

De Cubaanse musical ‘Carmen La Cubana’ komt in 2019 op initiatief van DeLaMar Theater naar Amsterdam. Het theater en coproducenten BB Promotion uit Duitsland en TEC Entertainment uit Haarlem hebben dat vandaag bekend gemaakt. De musical – gebaseerd op de wereldberoemde opera van Georges Bizet – is van 25 januari tot en met 10 februari exclusief te zien in DeLaMar Theater. Een 14 koppige live Latin band, de beste Cubaanse zangers & dansers en een prachtig decor nemen het publiek mee naar de bars en clubs van Havana. ,,De beroemde opera van Bizet heeft altijd een opzwepend en passievol karakter gehad, maar in deze Cubaanse bewerking spat dat gevoel nóg sterker van de bühne af”, zegt DeLaMar Theater directeur Margreet Wieringa.



Het verhaal begint aan de vooravond van de Cubaanse revolutie. Ver weg van Havanna droomt Carmen over een beter leven. De nog jonge soldaat José valt voor haar charmes en reist met Carmen naar de grote stad. Daar verliest ze haar interesse voor de soldaat en vlucht in de armen van een charismatische bokser. Met verstrekkende gevolgen. Carmen La Cubana is een intense voorstelling die klassieke operaklanken combineert met opzwepende Latin muziek en Cubaanse flair. ,,Deze zomer zag ik in Londen deze prachtige voorstelling”, zegt Margreet Wieringa. ,,Het swingende 14-koppige orkest speelt de muziek met zoveel bezieling dat het publiek bijna niet stil kan blijven zitten. Daarbij speelt de cast de sterren van de hemel. Voor één avond waan je je volledig in de wereld van sigaren, rum en salsa. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we deze schitterende voorstelling naar Amsterdam hebben kunnen halen en in DeLaMar Theater mogen presenteren.” In Cuba zelf is de musical nooit te zien geweest omdat er geen geschikte theaters voor handen zijn voor een productie van deze omvang.



Carmen La Cubana ging in 2016 in première in het het Théâtre du Chatelet in Parijs en was direct een hit. ,,De show overtuigt als een ongeëvenaarde Caribische musical vol gepassioneerde ritmes, prachtige nummers en opzwepende dans. De musical ademt de sfeer uit van Havana zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke en legendarische versie van Georges Bizet en de zeer herkenbare melodieën”, zegt Wieringa. ,,Het origineel is op een spectaculaire manier vertaald naar een Cubaanse versie. En dat is een prestatie van formaat, die zowel door pers als publiek omarmd wordt.” Carmen La Cubana wordt gekenmerkt door grote, kleurrijke tableaus met een strakke en sensationele choreografie. Het verhaal geeft volgens de makers een geheel eigen dynamiek aan de opera van Bizet doordat het zich afwisselend afspeelt in een sigarenfabriek op het platteland en in het bruisende nachtleven van Havana. ,,Gepassioneerde liefde, salsa en zelfs een revolutie vormen de ingrediënten die deze musical uniek maken.”



Carmen van Georges Bizet is één van de meest bekende stukken in het opera genre. Componist Alex Lacamoire heeft er een geheel eigen interpretatie op los gelaten die de goedkeuring van zowel puriteinse opera liefhebbers als musical fans kan wegdragen. Hij accentueert de Spaanse elementen in de originele versie en voegt daar Latin klanken aan toe. Een 14 koppige Latin band geeft daarbij nog eens extra Afro/Cubaanse flair aan de muziek. Samen zorgt dit ervoor dat de opera in de musicaluitvoering van Carmen La Cubana een geheel eigen karakter krijgt. Met deze musical maakt Lacamoire – die eerder twee Tony Awards won voor Hamilton (2016) and Dear Evan Hansen (2017) – zijn reputatie als begenadigd componist opnieuw waar. De choreografie van de voorstelling verbindt typisch Cubaanse stijlen - zoals de Rumba en de Mambo - met moderne dans. De combinatie van een iconisch verhaal, bijzondere muziek en een indrukwekkende choreografie, maakt van Carmen La Cubana één van de meest spraakmakende musicals van dit moment.