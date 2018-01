Ik was miljonair tot de crypto crash kwam!

De ongekende cryptocurrency koersstijgingen van het laatste jaar, maken sinds enkele dagen plaats voor iets wat op een crash lijkt. De cryptobubbel lijkt te zijn gebarsten. Een heleboel anti-cryptocurrency fanaten zullen dit moment vieren, maar er zijn er ook die deze dagen liever snel willen vergeten.



Vanochtend verkregen we een bericht van een afzender die anoniem wenst te blijven. Al snel bleek dit een school-voorbeeld van wat cryptocurrencies met mensen doet.



Onetime.nl is een crypto-community waar crypto handelaren adviezen en kennis delen.



Ingezonden brief door M. van A.



Vol goede moed stapte de heer M. van A. in het Bitcoin avontuur, nadat hij werd opgejut door enkele vrienden.



Hij vertelt: "Ik kreeg het gevoel dat ik deze boot niet wilde missen (achteraf noemde men dit FOMO)"



In mei werd al het vakantiegeld besteed aan een drietal bitcoins en er werd feestgevierd. Deze aankoop bleek al snel een succes, ook al wist M. van A. niet wat hij deed. Enkel het zien van deze stijging was voldoende op dat moment.



''Mijn 3 Bitcoins waren een half jaar later ongeveer 1.000 dollar meer waard''



Gedurende het avontuur bekroop M. van A. het gevoel dat hij zich er meer in moest gaan verdiepen. Deze stap bleek een juiste stap in de goede richting. Zijn portefeuille steeg harder dan ooit.



''Ik deelde het nieuws met mijn vrienden en ze konden hun oren niet geloven, ik was gewoon rijk!''



Terwijl zijn vrienden naar school gingen, had M. van A. een ander doel voor ogen: zo snel mogelijk rijker worden. Alle aandacht ging naar zijn cryptocurrencies en daarvoor moest alles wijken. Zijn ouders dachten dat hij met school was gestopt om een andere reden.



''Ik bracht mijn dagen door op mijn zolderkamertje en nam soms niet eens de moeite om mezelf aan te kleden, laat staat een douche te nemen''.



Al snel steeg zijn portfeuille tot boven de $100.000 dollar en begon hij zelfs nachten door te halen, om maar geen actie te hoeven missen. Maanden gingen voorbij en er leek geen einde te komen aan het succes. Eind 2017 begon zijn obsessie steeds ernstigere vormen aan te nemen. M. van A. kwam zijn dagen door, puur op basis van alle aanwezige adrenaline.



"Op sommige momenten voelde ik mezelf een soort van god, een crypto-god in dit geval!"



Zijn vrienden had hij inmiddels allemaal links laten liggen en de enige vrienden die hij had, zaten online op allerlei crypto fora. M. van A. kon zijn overwinningen enkel met deze virtuele vrienden delen.



Afgelopen kerst steeg zijn portefeuille tot boven de miljoen dollar. Hij raakte in de stress, maar deze stress zou snel plaatsmaken voor andere stress. Begin 2018 steeg de portefeuille tot 1,5 miljoen dollar maar de afgelopen dagen kwam er de klad in. De portefeuile halveerde ruim in waarde tot bijna $500.000! Dit is uiteraard nog steeds een bedrag waar velen van dromen, maar M. van A. voelt zich depressief.



''Ik had miljonair kunnen, en misschien wel moeten zijn!''



De inzender wenste anoniem te blijven en heeft uiteindelijk niets verkocht. Zijn volledige verhaal is te lezen op onetime.nl