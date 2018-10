Kinderen met een handicap laten hun stem horen

Wie mag het gehandicapte kind een jaar lang vertegenwoordigen?



Hoe kunnen we van Nederland een plek maken waar elk kind zich thuis voelt? Tien kinderen met een handicap, van 9 tot en met 13 jaar, geven hun visie daarop. Dat doen ze zaterdag 3 november van 14.00 tot 17.00 uur in theater Flint in Amersfoort. Daarmee strijden zij om het kinderambassadeurschap van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). De middag wordt gepresenteerd door Lucille Werner. Speciale gasten zijn prinses Laurentien en zanger Douwe Bob.



In onze samenleving worden kinderen met een handicap vaak buitengesloten. Ze kunnen niet meedoen in de speeltuin, kunnen niet terecht bij reguliere sportclubs en gaan vaak naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. De tien kandidaten zullen uit eigen ervaring vertellen wat dit betekent, en vooral wat hieraan moet gebeuren. Met hun verhaal zullen ze de jury en het publiek overtuigen waarom zij de beste kinderambassadeur zijn. De twee winnaars zullen, samen met de huidige NSGK-kinderambassadeur Merijn, het komende jaar opkomen voor de belangen van kinderen met een handicap in Nederland.



De jury bestaat uit Ron Boszhard (presentator Z@ppSport & Bommetje XL), Ingrid Jansen (dj FunX, ambassadeur JOGG) en Henk-Willem Laan (directeur NSGK). Zanger en NSGK-ambassadeur Douwe Bob verzorgt een optreden. Een andere speciale gast is prinses Laurentien, initiatiefnemer van de Raad van Kinderen. Zij is aanwezig op uitnodiging van Merijn, om de jury inspiratie te geven voor het kiezen van een kinderambassadeur. “Het is niet meer dan logisch dat kinderen meedenken over maatschappelijke vraagstukken”, aldus prinses Laurentien.



NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren, sporten en wonen, samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Veertig kinderen hebben zich aangemeld om kinderambassadeur te worden van NSGK. Na een auditiedag in juli zijn er tien finalisten overgebleven. Zij hebben zich de afgelopen maanden voorbereid op de finale, onder begeleiding van een coach. Hun vlogs en videoportretten zijn te zien op www.nsgk.nl/kinderambassadeur.