Het Nationale Theater kijkt uit naar de lente met o.a. de nieuwe voorstelling The Nether

Het Nationale Theater kijkt uit naar de lente en hoopt dat de theaters dan weer open zullen gaan. In de tussentijd wordt er achter gesloten deuren hard gewerkt aan nieuwe producties. Momenteel wordt in regie van Nina Spijkers gerepeteerd aan ‘The Nether’, een sciencefiction thriller over de duistere kanten van het internet. Gespeeld door Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Leandro Ceder, Shelley Bos en Jaap Spijkers. De voorstelling staat gepland in Theater aan het Spui in Den Haag voor een speelperiode van begin maart tot eind april.



Wat gebeurt er met onze morele grenzen in een wereld die steeds virtueler wordt?



‘The Nether’ is een duizelingwekkend gedachte-experiment over moraal, seksualiteit en identiteit. De voorstelling schetst een nabije toekomst, waarin het internet zich heeft ontwikkeld tot een hyperrealistische virtuele wereld: The Nether. Net als in de echte wereld gebeuren ook hier duistere zaken in duistere uithoeken. In een afgeschermd domein staat een virtueel Victoriaans huis, waar volwassenen tegen betaling hun lusten mogen botvieren op minderjarige jongens en meisjes. Alles is toegestaan. Een vrouwelijke rechercheur (Yela de Koning) doet onderzoek naar het bordeel en zijn eigenaar Mr. Sims (Rick Paul van Mulligen): in hoeverre vormen fantasieën in The Nether de basis voor strafbare daden in de echte wereld? En wat gebeurt er met onze morele grenzen in een wereld die steeds virtueler wordt?



Nina Spijkers regisseert



Nina Spijker is dit seizoen gastregisseur bij Het Nationale Theater. Zij werd genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs voor Schillers ‘Don Carlos’ (2016) en Tsjechovs ‘Ivanov’ (2017, selectie Nederlands Theater Festival). Dit seizoen maakte zij de veelgeprezen voorstelling ‘Laura H.’ bij Toneelgroep Oostpool. Het was voor Spijkers een eer dat ze werd gevraagd om ‘The Nether’ bij Het Nationale Theater te regisseren. Een mooie uitdaging, omdat het stuk realistischer is dan de voorstellingen die ze eerder maakte. “The Nether stelt een heleboel vragen over ons moraal en welke rechten van mensen wij mogen inperken, het is een moreel moeras,” aldus Spijkers. In de voorstelling speelt haar vader Jaap Spijkers, vast acteur van het ensemble van Het Nationale Theater, een grote rol. Het is voor het eerst dat Nina Spijkers haar eigen vader regisseert. Vader en dochter voeren al lange tijd de dialoog als collega’s in het vak, maar nooit eerder hebben zij zo intensief samengewerkt.



Jennifer Haley schrijft



De Amerikaanse schrijfster Jennifer Haley begon haar carrière als actrice. Omdat ze vond dat er te weinig spannende rollen voor vrouwen waren, besloot ze zelf te gaan schrijven. Inmiddels is ze een veelgeprezen toneelauteur en scenarist van onder meer de Netflix-serie ‘Mindhunter’. Ze won in 2012 de Susan Smith Blackburn Prize voor haar theatertekst ‘The Nether’. Daan Windhorst (scenarist van o.a. ‘Zes Dates,’ ‘Missie Aarde’ en de telefilm ‘De Kuthoer’ en schrijver van de HNTjong-voorstelling ‘Revolutions’), vertaalde het stuk voor Het Nationale Theater.



Live in het theater



Voor ‘The Nether’ staat een speelperiode gepland van begin maart tot eind april 2021 in Theater aan het Spui in Den Haag. De kaartverkoop wordt gestart zodra bekend is dat de theaters weer open mogen.



Meer van Het Nationale Theater op weg naar de lente



Het Experiment van HNTjong



Onder regie van Casper Vandeputte bereidt HNTjong zich voor op de première van ‘Het Experiment’. ‘Het Experiment’ is een coming-of-age, gebaseerd op de Duitse hit-film Die Welle. Ook ‘Het Experiment’ gaat niet op tournee, maar is tot en met april alleen in Den Haag te zien. Daarnaast wordt gezocht naar een online vorm waarin de voorstelling kan worden getoond aan middelbare scholieren.



Tijd zal ons leren



Romana Vrede werkt bij Het Nationale Theater aan ‘Tijd zal ons leren’, een voorstelling die laat zien dat verzet tegen slavernij net zo oud is als de slavernij zelf. In een serie portretten schetst ze de levensverhalen van ruim honderd helden: zwart en wit, in de Caraïben, Afrika, Azië en Europa. In maart te zien in de Koninklijke Schouwburg, of anders op een andere manier via een ander platform. Want deze verhalen moeten worden verteld.



De eeuw van mijn moeder



Artistiek leider Eric de Vroedt schrijft momenteel aan zijn nieuwste voorstelling ‘De eeuw van mijn moeder’, een epos over de lotgevallen van zijn eigen moeder als Indische immigrant in naoorlogs Nederland. De voorstelling, die gezien kan worden als een vervolg op ‘mightysociety10’, speelt in de zomer van 2021 exclusief in de Koninklijke Schouwburg, met nagenoeg het hele ensemble van Het Nationale Theater, aangevuld met een aantal gastacteurs, waaronder Esther Scheldwacht in de rol van de moeder.



