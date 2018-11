Koninklijke onderscheiding voor hiv-emancipator Fred Verdult

Koninklijke onderscheiding voor Fred Verdult als onvermoeibare strijder voor de emancipatie van mensen met hiv



Amsterdam, 23 november 2018 — Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks in de Beurs van Berlage is Fred Verdult geridderd in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijzondere bijdrage aan de emancipatie van mensen die leven met hiv en de verbetering van de hiv-zorg in Nederland.



Fred Verdult, mede-directeur van Volle Maan Communicatiebureau, zet zich al twintig jaar in om het leven van mensen met hiv te verbeteren. Hij wordt geroemd om zijn tomeloze energie, zijn bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek vanuit het patiëntenperspectief en de creatieve en onderscheidende projecten waarmee hij zijn doelen weet te bereiken.



The Power of Love



Voorbeeld van een bijzonder project dat hij heeft opgezet is The Power of Love in Theater Carré, een bijeenkomst die jaarlijks 800-900 bezoekers trekt: ‘de leukste dag om hiv te hebben’. Ook is hij initiatiefnemer en organisator van The Flame Tour, de Olympische fakkeltocht door Amsterdam afgelopen zomer, die voortaan de wereld rondgaat en een vast onderdeel wordt van de Internationale Aids Conferentie. Daarnaast draagt hij bij aan het H-TEAM, een samenwerkingsverband in Amsterdam dat als doel heeft het aantal hiv-infecties terug te dringen, doet hij onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met hiv, leidt hij gespreksgroepen en organiseert hij peer-support. Verder is Fred Verdult initiatiefnemer van plusapotheken, een groep van apotheken met de focus op hiv-medicatie.



Emancipatie van mensen met hiv



Fred Verdult is voorgedragen als een ‘onvermoeibare strijder voor de emancipatie van mensen met hiv.’ De Koninklijke onderscheiding is aangevraagd door diverse vertegenwoordigers uit het zorgveld en de hiv-community, onder wie de directeuren van de Hiv Vereniging en het Aidsfonds. De ontdekker van het hiv-virus en Nobelprijswinnares Francoise Barré-Sinoussi schrijft in haar aanbevelingsbrief: “The Netherlands should be proud to have a person who has achieved so much for all and has contributed to the visibility of his country around the world. I am sure that receiving this Royal Award would give to Fred a tremendous confidence to continue his beautiful path to a better life for all.”