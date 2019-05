Drijfmesttechniek vindt oplossing voor gevaarlijke gasvorming

Balk, 29 april 2019



Drijfmesttechniek vindt oplossing om gasvorming in drijfmestkelders te voorkomen



Drijfmesttechniek.nl heeft een oplossing gevonden om gevaarlijke gasvorming onder dichte keldervloeren tegen te gaan. In zowel bestaande als nieuwe stallen is dit een steeds vaker voorkomend probleem. Met het nieuwe systeem kan dit probleem eenvoudig worden verholpen.



Gevaarlijke gasontwikkeling voorkomen



Drijfmesttechniek.nl komt op de markt met een beluchtingssysteem voor bestaande en nieuwe mestkelders wat direct gevaarlijke gasontwikkeling tegengaat. Het systeem werkt met het toevoegen van micro luchtbellen waardoor het rottingsproces niet meer op gang komt. Hiermee kan de veiligheid in bestaande stallen direct worden verbeterd doordat ontwikkeling van een gevaarlijk gas als methaan wordt tegen gegaan.



Het systeem



De eenvoudige techniek waar gebruik van gemaakt wordt is afkomstig uit de waterzuivering en viskweekindustrie. Een systeem bestaat uit een besturing, compressor en een aantal zelfzinkende diffusers. Het feit dat deze diffusers zelf zinkend zijn zorgt ervoor dat zowel een bestaande en gevulde als een nieuwe mestkelder gemakkelijk van het systeem kan worden voorzien. Deze bewezen techniek biedt voor alle veehouders de mogelijkheid om het probleem van de gevaarlijke gasvorming te voorkomen en/of te verhelpen.