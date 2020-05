Samenwerkselfies en digitale karaoke op Nationale #Collegadag

Donderdag 7 mei viert Nederland weer Nationale Collegadag, dé dag waarop Nederlanders hun collega’s bedanken voor hun inzet en gezelligheid. Dit jaar is alles anders. Sommige collega’s zien elkaar alleen nog via videocalls, anderen werken juist intensief samen in lange shifts. Hoe de situatie ook is, overal zijn collega's er voor elkaar. Daarom roept de organisatie iedereen op om samenwerk-selfies te posten met de hashtag #collegadag. En om 16:00 uur sluiten we de dag af met digitale karaoke via Zoom!



Samenwerkselfies



Of Nederlanders nu op veilige afstand van elkaar in een fabriek werken, vergaderen via Zoom, of beschermd samenwerken in de zorg, ze mogen het laten zien! Met de hashtag #collegadag kunnen collega’s bedankt worden voor hun inzet, flexibiliteit én gezelligheid tijdens de crisis. Natuurlijk is zo'n selfie wel Corona-veilig: houd altijd voldoende afstand als het een fysieke selfie is.



Digitale karaoke



Als ludieke hoogtepunt wordt de dag om 16.00 uur afgesloten met een nationaal karaoke-uur waarin collega’s elkaar digitaal toezingen. Op www.nationalecollegadag.nl staat uitgelegd hoe via Zoom een gezellige digitale karaoke kan worden georganiseerd. Daar staat ook een playlist met een aantal echte klassiekers (zoals Tina Turner, The Backstreet Boys en Phil Collins) om collega’s mee te bejubelen voor hun flexibiliteit in deze verwarrende periode.



Creativiteit gevraagd



Naast samenwerkselfies of een karaokesessie zijn er natuurlijk nog vele andere dingen te doen voor collega's. Het delen van throwbacks, shoutouts of kleine presentjes zijn ook meer dan welkom! Op www.nationalecollegadag.nl staan allerlei tips en ideeën om Nationale Collegadag fantastisch te maken.



160.000 deelnemers



Nationale Collegadag is een vrolijk initiatief van Everybody Likes Penguins. Dit reclamebureau wil de wereld een beetje blijer maken, en hoopt dat dit jaar 160.000 Nederlanders meedoen aan deze tweede editie van Nationale Collegadag. Want zo wordt een veelvoud aan collega’s een beetje blijer! De dag wordt ieder jaar op de eerste donderdag na 1 mei gevierd. Donderdag is de nieuwe vrijdag, nietwaar? Mocht Nationale Collegadag vallen op 4 of 5 mei, dan schuift de dag door naar de eerstvolgende normale werkdag.