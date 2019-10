Al 64 intercedenten opgeleid tot Specialist Duurzame Inzetbaarheid

DOORZAAM het fonds voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten biedt uitzendorganisaties ondersteuning om een visie te ontwikkelen waarin DI centraal staat. DOORZAAM gelooft dat het van belang is om DI op drie niveaus in de organisatie te verankeren: strategisch (directie), tactisch (managers) en operationeel (interceden¬ten). Afgelopen traject heeft maar liefst 64 opgeleide Specialisten DI opgeleverd!



Directies en managers ontwikkelen zich bij het DOORZAAM traject op het gebied van duurzaamheid. Zij worden meegenomen in wat DI is en hoe zij door middel van verbindend leiderschap DI kunnen stimuleren en borgen.



Intercedenten ontwikkelen zich tot DI Specialist. Het traject bestaat uit inspirerende workshops en intervisies over DI, waarbij er aandacht is voor coachend leiderschap, story¬telling, groepsdynamiek en het leiden van ronde tafelge¬sprekken. We gaan verder aan de slag met verschillende gespreks- en intervisietechnieken, en je leert het DI ver¬haal te vertellen binnen je organisatie en aan opdrachtgevers.



Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat over hoe wij allemaal op een goede en prettige manier, fit en met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen. Zowel vaste- als flexibele medewerkers. Het gaat over loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Werken aan duurzame inzetbaarheid draagt bij aan iemands (werk)plezier en heeft in alle opzichten een preventief karakter. Werkgevers die aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, worden als meer aantrekkelijke werkgevers gezien.