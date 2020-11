FocusCura zet met cMed Plus een nieuwe standaard voor medicatieveiligheid

Met de introductie van cMed Plus, heeft FocusCura een belangrijke stap gezet om incidenten door verkeerd medicijngebruik te verminderen. In dit bericht blikken we terug op een bijzonder eerste half jaar waarin onze slimme medicijndispenser door inmiddels veertien thuiszorgorganisaties is ingezet.



cMed Plus succesvol en met enthousiasme ingezet door zorgorganisaties



In juni dit jaar is Pieter van Foreest als een van de eerste zorgorganisaties live gegaan met cMed Plus. Frank Kardolus, manager Thuiszorg Pieter van Foreest: “De cMed Plus maakt het onze cliënten mogelijk om gemakkelijk en zelfstandig hun eigen medicatie in te nemen. Waar eerst de thuiszorgmedewerker elke keer voor medicatie-aanreiking bij de cliënt aan huis kwam, wordt nu de cMed Plus ingezet.” Na Pieter van Foreest volgden al snel vijf andere organisaties.



Recentelijk zijn met nog negen andere zorgorganisaties afspraken afgerond voor een snelle start met cMed Plus. Ambulante Thuiszorg en Betuwezorg zijn twee van deze organisaties. Rachel Wesseling, adjunct-directeur van Betuwezorg: “De reden voor ons om over te stappen naar cMed Plus, is dat vervelende problemen, zoals het vastlopen van medicatiezakjes met het nieuwe apparaat moeten worden opgelost of verminderd. Door de inzet van de cMed Plus verwachten we dat meer cliënten gebruik kunnen maken van een medicijndispenser.” Rik van Loo, voorzitter Raad van Bestuur van Ambulante Thuiszorg: “Ik verheug mij op de samenwerking en heb het vertrouwen dat cliënten én medewerkers profijt gaan ervaren van de innovatieve technologie die FocusCura biedt.”



Zorgorganisatie TWB Thuiszorg met Aandacht heeft na een zorgvuldig vergelijk met andere aanbieders gekozen voor een volledige migratie naar cMed Plus. Christ-Jan Danen, Raad van Bestuur TWB: “Wij vonden het tijd om onze keuze voor medicatie-aanreiking met behulp van een dispenser te heroverwegen. Alle leveranciers hebben de kans gekregen hun dienstverlening aan ons toe te lichten. Na afronding hiervan was voor ons duidelijk dat maar één oplossing échte medicatieveiligheid biedt en dat is de cMed Plus.”



Zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid bij de cliënten zelf behouden



Mevrouw Plugge maakt al sinds begin september gebruik van de cMed Plus. ‘Ik vind het prettig dat er controle is. Wanneer ik mijn medicatie moet innemen, wordt er een licht- en geluidssignaal afgegeven. Dit gaat even af en daarna op snooze stand. Als ik het na een uur de medicatie nog niet heb uitgenomen, belt FocusCura mij op om te controleren of het goed gaat. Ik heb ze gelukkig nog niet aan de telefoon gehad,’ lacht mw. Plugge. Marleen van Paasen, wijkverpleegkundige Team Midden-Delfland Thuis beaamt dit: ‘We willen de regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de cliënt houden. Zo neemt FocusCura bijvoorbeeld ook contact op als bijvoorbeeld de accu bijna leeg is. Dan is er even die extra check om te kijken of de stekker er wel goed in zit. Wanneer FocusCura geen contact met de cliënt krijgt, dan worden wij ingeschakeld en gaan wij een kijkje nemen.’



Brocacef Maatmedicatie ondersteunt nu ook cMed Plus



De organisaties Voorzorg en SPITS, zorgden er als eerste medicatieverpakkers voor dat cMed Plus medicijnrollen geproduceerd konden worden. Onlangs is Brocacef maatmedicatie, de derde grote verpakker aangesloten op cMed Plus. Dankzij de samenwerking met deze drie grootste verpakkers, kunnen inmiddels de meeste cliënten in Nederland voorzien worden van cMed Plus. Er is een datakoppeling tussen Brocacef en het cMed Plus platform gerealiseerd en de cMed Plus zakjes kunnen via een 2D barcode worden uitgelezen. Op deze manier vindt per medicatiemoment een digitale controle plaats of de juiste medicatie, door de juiste patiënt op het juiste moment wordt ingenomen. Dit is een belangrijke unieke functionaliteit van de cMed Plus om medicatieveiligheid te verbeteren die door geen enkele andere aanbieder kan worden geleverd.



Met de cMed Plus medicijndispenser kunnen cliënten zelfstandig hun medicijnen innemen. Ze zijn minder afhankelijk van de thuiszorg en hebben meer regie over hun eigen leven. Naast de extra medicatieveiligheid t.o.v. traditionele oplossingen en verbeterde technische zekerheid biedt cMed Plus andere waardevolle toepassingsmogelijkheden voor de cliënt en de zorg. Denk aan beveiliging via gezichtsherkenning, monitoring op afstand en in de toekomst extra begeleiding via beeld en geluid, bijvoorbeeld in de vorm van video-bijsluiters en -gebruiksinstructies.



Meer weten over de cMed Plus medicijndispenser en de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via www.focuscura.nl/contact